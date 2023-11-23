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Мобілізація у Харкові та області: ухилянтів шукатимуть у розважальних закладах

Ілюстративне фото: ухилянтів у Харкові шукатимуть у розважальних закладах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Харкові та області посилять перевірку документів у чоловіків призовного віку в розважальних закладах. Таке рішення ухвалила місцева влада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова у Telegram.

Він розповів, що відбулося чергове засідання Ради оборони Харківської області. У його ході обговорювалися мобілізаційні процеси у регіоні.

За словами голови ОВА, у цьому напрямку мають працювати всі відповідальні органи та служби у співпраці з територіальними центрами комплектування.

"Перевірку наявності військово-облікових документів слід посилити у розважальних закладах", - зазначив Синєгубов.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, мобілізація в Україні розпочалася після того, як російські окупанти вторглися на територію нашої країни.

Останнім часом у кількох регіонах заявили про посилення мобілізації. Зокрема, в Херсонській області поліції віддали доручення активізувати розшук військовозобов'язаних чоловіків.

Також у Львівській області працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'язали перевіряти документи у військовозобов'язаних.

 

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