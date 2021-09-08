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В многоэтажке в России произошел взрыв газа: есть пострадавшие

Автор: Мария Кучерявец

В жилом доме в Ногинске (Россия) произошел взрыв бытового газа. В результате госпитализированы три человека, среди них двое - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

По информации СМИ, всего в доме девять этажей, в результате взрыва в здании выбило окна.

"В 06:55 в многоквартирном доме на улице 28 июня произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате рухнула часть наружной стены и перекрытия. Предварительно, повреждены пять квартир. Возгорания нет", - говорится в сообщении.

По последним данным, спасены три человека, среди них двое детей.

Указано, что под завалами могут быть люди.

Как сообщили в местной экстренной службе, точная информация о пострадавших пока уточняется, спасатели добавляют, что завалены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Сейчас на месте инцидента ведутся поисково-спасательные работы. Всего привлечено 60 человек и 24 единицы техники.

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