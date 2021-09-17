В многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв

По информации СМИ, около 10:15 к спасателям поступило сообщение о взрыве в девятиэтажке на улице Мухина. Заявительница рассказала, что прогремел взрыв в доме, в котором она проживает.

Кроме того, женщина также рассказала о криках детей, которые находятся на одном из балконов и о дверной раме или оконной раме, что лежит на земле.

По информации местных СМИ, в помещении (где произошел взрыв) в это время находилось трое детей и пожилой мужчина. Всех их спасатели вывели из дома и передали медикам.

О причинах взрыва пока не сообщается, сейчас на место происшествия прибыли председатель райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции.