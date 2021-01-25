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Думки розділилися: експерти оцінили ефективність січневого локдауну

Київ, Понеділок 25 січня 2021 08:31
Думки розділилися: експерти оцінили ефективність січневого локдауну
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Локдаун в Україні закінчився 25 січня. Експерти оцінили його ефективність, думки розділилися.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Своїм шляхом. Чому в Європі посилюють карантин, а в Україні послаблюють".

Завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету, експерт ВООЗ з реагування на епідемічні загрози Наталія Виноград вважає, що ситуацію з епідемією вдалося стабілізувати. І в цьому допоміг не тільки локдаун, але і карантин вихідного дня.

Також, за її словами, в Україні пішов спад захворюваності. І ця тенденція дозволяє розглядати "помаранчевий рівень" обмежень як найоптимальніший, зазначила вона.

"Розбивши карантин на два таких етапи, врешті-решт ми отримали сумарний ефект, який могли б мати від суворих обмежень, які ми сьогодні спостерігаємо в багатьох європейських країнах", - зазначила Виноград.

Разом з тим, завідувач лабораторією иммунореабилитологии Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський вважає, що на тлі свят в Україні і без того було зниження захворюваності, а локдаун можна було приберегти до більш складних часів.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк пояснив, що ефект настає через кілька тижнів.

"За кількістю нових випадків ви бачите його через одну-два тижні, за іншими показниками - через три-чотири тижні", - сказав він.

Нагадаємо, січневий локдаун в Україні закінчився, країна повернулася до обмежень "помаранчевої" зони карантину.

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