"Мне дали две минуты". Экс-президент Афганистана рассказал, как выезжал из Кабула

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его отъезд из Кабула в августе этого года был необходим, чтобы предотвратить разрушение столицы Афганистана. По его словам, он узнал, что покидает страну только в самолете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
По словам Гани, 15 августа, когда талибы захватили Кабул, он даже не догадывался, что этот день станет его последним на посту президента страны. Он признался, что окончательное понимание о произошедшем пришло к нему только на борту самолета, который доставил его из Афганистана в Узбекистан, а далее - в Объединенные Арабские Эмираты.
"В адрес бывшего президента неоднократно звучала резкая критика, что он покинул Кабул в решающий момент, однако сам Гани заявил, что это было необходимо не только для его безопасности, но и для сохранения города", - пишет издание.
По словам Гани, сторонники "Талибана" изначально согласились не входить в Кабул, "но через два часа от этого обещания ничего не осталось".
"Две разных группировки талибов наступали с двух сторон, - объяснил Гани. - Была огромная угроза, что между ними вспыхнет масштабный конфликт, который приведет к разрушению пятимиллионного города и погрузит жизнь людей в хаос".
Гани говорит, что дал согласие на эвакуацию из Кабула своей жены и советника по национальной безопасности, а сам должен был ждать автомобиля, чтобы отправиться в министерство обороны страны. Этот автомобиль так и не приехал. Вместо водителя к нему пришел глава президентской охраны и сказал, что, если Гани продолжит сопротивление, то всех убьют.
"Он дал мне не больше двух минут", - заявил Гани.
По его словам, он должен был готовиться к вылету в Хост, но ему сообщили, что город пал.
"И Джелалабад тоже. Я не знал, куда мы полетим. Только после взлета стало ясно, что мы покидаем Афганистан. Все это было очень неожиданно".
В свою очередь Гани отрицает, что вывез с собой крупную сумму денег, и просил провести расследование, которое докажет его невиновность.
Гани признал, что на посту президента совершал ошибки, в том числе "предполагал, что терпение международного сообщества будет бесконечным". Однако он считает, что причиной падения его правительства стало соглашение между талибами и тогдашним президентом США Дональдом Трампом о выводе американских войск из Афганистана.
Через три месяца после событий в Афганистане Гани признался, что готов взять на себя вину за падение Кабула, в частности, он считает, что чрезмерно доверял "нашим международным партнерам".
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как столица Афганистана договорилась с "Талибаном" о передачи власти.