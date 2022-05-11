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ММК им. Ильича будет работать, но только в украинском Мариуполе, - гендиректор

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Среда 11 мая 2022 13:41
ММК им. Ильича будет работать, но только в украинском Мариуполе, - гендиректор Фото: ММК им. Ильича будет работать, но только в украинском Мариупол (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Металлургический гигант ММК им. Ильича в Мариуполе будет восстановлен после разрушений, вызванных российскими отстрелами, и продолжит свою работу. Но это случится только после того, как последний оккупант покинет город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора предприятия Тараса Шевченко.

"Есть четкая, категорическая позиция акционера, Рината Ахметова, что после освобождения Мариуполя, когда захватчики будут изгнаны из нашей земли, мы приступим к восстановлению наших заводов и обязательно запустим их в эксплуатацию. Но это произойдёт только при украинском контроле и при украинском законодательстве в городе Мариуполь. С оккупационными властями предприятия работать не будут", - подчеркнул Шевченко.

По его словам, предприятие пострадало достаточно сильно. Но у компании "Метинвест" есть необходимая документация, специалисты и ресурсы, которые помогут восстановить завод - в отличие от российских оккупантов, которые заявляют о своём намерении заняться его ремонтом.

"Оккупационные власти уже заявили, что начнут восстанавливать предприятие. Очевидно, что это очередная чудовищная ложь - у них для этого нет ни ресурсов, ни специалистов, ни документации. Поэтому мы призываем наших работников, которые остались в Мариуполе и не смогли эвакуироваться, не сотрудничать с оккупантами в вопросах восстановления предприятия. Пропагандистские картинки благополучия в Мариуполе - это неправда, и украинцы не должны на них поддаваться", - резюмировал Шевченко.

Как известно, на данный момент город Мариуполь практически полностью оккупирован российскими войсками. Под украинским контролем остается металлургический завод Азовсталь.

Собственник завода Ринат Ахметов заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала крепостью Украины. И подчеркнул: ни при каких условиях заводы в Мариуполе не будут работать в оккупации.

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ММК имени Ильича Мариуполь
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