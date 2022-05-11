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ММК ім. Ілліча працюватиме, але тільки в українському Маріуполі, - гендиректор

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Середа 11 травня 2022 13:41
ММК ім. Ілліча працюватиме, але тільки в українському Маріуполі, - гендиректор Фото: ММК ім. Ілліча працюватиме, але тільки в українському Маріуполь (gmk center )
Автор: Артем Горовенко

Металургійний гігант ММК ім. Ілліча в Маріуполі буде відновлений після руйнувань, викликаних російськими відстрілами, і продовжить свою роботу. Але це трапиться тільки після того, як останній окупант покине місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора підприємства Тараса Шевченка.

"Є чітка, категорична позиція акціонера, Ріната Ахметова, що після звільнення Маріуполя, коли загарбники будуть вигнані з нашої землі, ми приступимо до відновлення наших заводів і обов'язково запустимо їх в експлуатацію. Але це відбудеться тільки при Українському контролі і при Українському законодавстві в місті Маріуполь. З окупаційною владою підприємства працювати не будуть", - підкреслив Шевченко.

За його словами, підприємство постраждало досить сильно. Але у компанії "Метінвест" є необхідна документація, фахівці і ресурси, які допоможуть відновити завод - на відміну від російських окупантів, які заявляють про свій намір зайнятися його ремонтом.

"Окупаційна влада вже заявила, що почне відновлювати підприємство. Очевидно, що це чергова жахлива брехня - у них для цього немає ні ресурсів, ні фахівців, ні документації. Тому ми закликаємо наших працівників, які залишилися в Маріуполі і не змогли евакуюватися, не співпрацювати з окупантами в питаннях відновлення підприємства. Пропагандистські картинки благополуччя в Маріуполі - це неправда, і українці не повинні на них піддаватися", - резюмував Шевченко.

Як відомо, зараз місто Маріуполь практично повністю окуповане російськими військами. Під українським контролем залишається металургійний завод Азовсталь.

Власник заводу Рінат Ахметов заявив, що пишається тим фактом, що Азовсталь стала фортецею України. І підкреслив: ні за яких умов заводи в Маріуполі не працюватимуть в окупації.

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ММК имени Ильича Маріуполь
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