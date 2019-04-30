На МКС возникла проблема с электроснабжением

На Международной космической станции (МКС) на сегменте Соединенных Штатов обнаружили проблему в системе электроснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

В космическом ведомстве США рассказали, что проблема была обнаружена утром 29 апреля специалистами на Земле.

Проблемы возникли с блоком коммутации MBSU, распределяющим подачу энергии на два из восьми каналов электропитания на МКС.

В настоящее время специалисты NASA пытаются выяснить причины произошедшего, а также восстановить работу системы электропитания.

"Авиадиспетчеры работали над маршрутом питания через оставшиеся шесть силовых каналов. Электроэнергия, генерируемая солнечными батареями станции, подается во все системы станции по этим каналам питания", - уточнили в космическом агентстве.

В NASA подчеркнули, что экипажу МКС и работе станции ничего не угрожает.

Напомним, в начале апреля глава Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заявил, что противоспутниковые испытания Индии несовместимы с пилотируемыми полетами в космос и угрожают безопасности Международной космической станции.