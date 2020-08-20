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На МКС утечка воздуха, экипаж изолируется в российском модуле

Москва, Четверг 20 августа 2020 19:02
На МКС утечка воздуха, экипаж изолируется в российском модуле
Фото: Международная космическая станция (roscosmos.ru)
Автор: РБК-Украина

Источники ТАСС не исключают, что произошло попадание метеорита

На Международной космической станции (МКС) зафиксировали утечку воздуха. Весь экипаж изолируется в российском модуле.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что небольшую утечку подтвердили в Роскосмосе. Ожидается, что завтра экипаж перейдет в модуль "Звезда", чтобы организовать контроль давления в модулях американской NASA.

Также сообщается, что решение было принято совместно с американской стороной.

"В период трехдневного пребывания на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", - добавили в "Роскосмосе".

Источники ТАСС отмечают, что одной из возможных причин утечки может быть попадание микрометеорита. Специалисты планируют последовательно перекрывать модули МКС, чтобы определить, где конкретно падает давление.

Отметим, на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Напомним, в августе 2018 года на МКС произошла утечка воздуха из небольшого отверстия в капсуле для доставки нового экипажа; это могло произойти в результате попадания фрагмента метеорита.

Более чем за год до этого на американском сегменте Международной космической станции произошла утечка аммиака.

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