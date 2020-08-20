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На МКС витік повітря, екіпаж ізолюється в російському модулі

Москва, Четвер 20 серпня 2020 19:02
На МКС витік повітря, екіпаж ізолюється в російському модулі
Фото: Міжнародна космічна станція (roscosmos.ru)
Автор: РБК-Україна

Джерела ТАСС не виключають, що сталося потрапляння метеорита

На Міжнародній космічній станції (МКС) зафіксували витік повітря. Весь екіпаж ізолюється в російському модулі.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Повідомляється, що невеликий витік підтвердили в Роскосмосі. Очікується, що завтра екіпаж перейде в модуль "Звєзда", щоб організувати контроль тиску в модулях американської NASA.

Також повідомляється, що рішення було прийнято спільно з американською стороною.

"В період триденного перебування на російському сегменті екіпажем заплановано проведення штатних робіт. Жодної загрози для екіпажу і станції немає", - додали в "Роскосмосі".

Джерела ТАСС відзначають, що однією з можливих причин витоку може бути потрапляння мікрометеорита. Фахівці планують послідовно перекривати модулі МКС, щоб визначити, де конкретно падає тиск.

Зазначимо, на МКС перебувають російські космонавти Анатолій Іванишин та Іван Вагнер, а також американський астронавт Крістофер Кессіді.

Нагадаємо, у серпні 2018 року на МКС стався витік повітря з невеличкого отвору в капсулі для доставки нового екіпажу; це могло статися в результаті попадання фрагмента метеорита.

Більш ніж за рік до цього на американському сегменті Міжнародної космічної станції стався витік аміаку.

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