МКС домагається видачі ордера на арешт глави ХАМАСу та прем'єра Ізраїлю

За його словами, МКС також домагається видачі ордерів на арешт міністра оборони Ізраїлю Йоава Ґалланта, а також двох інших високопоставлених лідерів ХАМАС - Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі, лідера "Бригад Аль-Кассема", відомішого як Мохаммед Дейф, та Ісмаїла Ханії, політичного лідера ХАМАС.

Ордери проти ізраїльських політиків стали першим випадком, коли МКС вибрав як мішень вищого керівника близького союзника Сполучених Штатів. Це рішення ставить Нетаньяху в один ряд із російським диктатором Володимиром Путіним, якому МКС видав ордер на арешт у зв'язку з війною Москви в Україні.

Тепер колегія суддів МКС розгляне заяву Хана про видачу ордерів на арешт.

За словами прокурора, обвинувачення проти Сінвара, Ханії та аль-Масрі охоплюють "винищення, вбивство, захоплення заручників, зґвалтування і сексуальне насильство в ув'язненні".

"Світ був вражений 7 жовтня, коли людей вирвали зі своїх спалень, зі своїх будинків, із різних кібуців в Ізраїлі", - сказав Хан, додавши, що "люди дуже страждають".