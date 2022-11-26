Міжнародну допомогу отримають ще 20 тисяч українців: кого включили до списків

Міністерство соціальної політики України передало до міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді" список заяв на виплату грошової допомоги для 20 тисяч українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"До списку включено заяви громадян, зареєстрованих на окупованих територіях, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога", - йдеться в повідомленні.
За даними прес-службі, наразі Мінсоцполітики вже передало до міжнародних організацій (в тому числі "Людина в біді") списки для виплати грошової допомоги, до яких включено 3 115 309 осіб.
Після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.
У прес-службі нагадали, що рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.
Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на платформі єДопомога на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій через те, що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок.
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