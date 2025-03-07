У Міжнародний реєстр збитків зможуть подавати заяви ВПО, - Шуляк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Йдеться про категорію А.1.1. Це категорія нематеріальних збитків і подаватися на неї можна буде через веб-портал "Дія".

Вона зазначила, що Міжнародних реєстр збитків вже приймає заяви за двома категоріями – йдеться про пошкоджене або знищене нерухоме майно, а також про збитки від втрати близької людини. Першою вирішити запускати саме категорію про пошкоджене і знищене житло, оскільки в Україні вже існував успішно відпілотовий проєкт – Реєстр пошкодженого і знищеного майна, дані з якого використовує і Міжнародний реєстр збитків.

"Друга категорія заяв, у якій українці отримали змогу подаватися з січня цього року, категорія нематеріальних збитків. Такою ж буде і категорія збитків від вимушеного внутрішнього переміщення людини. Кожен український переселень, кожен ВПО, зможе подати туди заяву. Цю можливість відкриють найближчим часом. Крім цього, у подальшому передбачена і можливість подавати заяви за вимушене переміщення і за межі України", - зауважила Шуляк.

За словами парламентарки, нині до Міжнародного Реєстру збитків вже подано понад 15 тисяч заяв. 10 тисяч було подано станом на осінь 2024 року, але їх кількість почала стрімко зростали після відкриття категорії збитків від загибелі близької людини. Всі подані заяви, пояснила Шуляк, спочатку вивчає на прийнятність Секретаріат Реєстру.

Якщо вони відповідають на прийнятність, Секретаріат рекомендує Раді Реєстру їх вносити безпосередньо у сам Реєстр. Станом на зараз, більше ніж 800 заяв були визнані прийнятними. При чому, більше ніж 400 таких заяв – про знищене житло, були внесені у Міжнародний Реєстр збитків від громадян, чиє зруйноване житло було у місті Бахмут.

Загалом, зазначила Шуляк, можна буде подати заяви по 45 категоріям. Вони поділяються на три групи – заяви від фізичних осіб, для яких передбачено 21 категорію заяв як матеріальних, так і нематеріальних збитків, заяви від держави Україна, де передбачено 12 категорій, а також заяви від юридичних осіб, де так само передбачено 12 категорій.

"Усі категорії заяв від фізичних осіб можна поділити на три групи. Перша - вимушене переміщення в межах або поза межами України. Друга – порушення особистої недоторканності, де вже відкрита для подання заяв категорія про загибель близької людини. Ці дві групи – заяви про нематеріальні збитки. Натомість, вже третя категорія – втрата майна, житла, доходу, роботи, про матеріальні збитки. Четверта категорія – втрата доступу до державних послуг – медицина, освіта тощо", - розповіла Олена Шуляк.

Вона повідомила, що можливість подаватись по всім 45 категоріям хочуть відкрити до кінця року. Наступний крок – створення компенсаційної комісії, яка буде ухвалювати рішення про виплату компенсації і безпосередньо встановлювати їх розмір. Третій етап – створення компенсаційного фонду, з якого ці виплати будуть здійснюватися.

"Потрібно наголосити, що задача Міжнародного реєстру збитків – не виплата компенсацій, а виключно фіксація збитків. Всі виплати і їх розміри стосуються наступних двох етапів цього надскладного міжнародного механізму – створення Компенсаційної комісії і відповідного фонду для виплат. Логічне питання – навіщо подавати заяви, якщо про виплати ще нічого не відомо? Відповідь проста – шкоду, яку отримали наші громадяни надважливо зафіксувати. Оскільки людина може померти, або видужати, будинок може бути знесено, або відбудовано. Тобто, на момент, коли збитки почнуть відшкодовувати, доказів може не лишитися. Завдання Міжнародного Реєстру збитків всі ці докази фіксувати", - підкреслила Шуляк.

У звʼязку з цим, додала вона наостанок, люди у яких було зруйноване житло, можуть одночасно подаватися і до Міжнародного реєстру збитків, і на компенсацію "єВідновлення". Більше того, навіть отриманий і використаний сертифікат "єВідновлення" не позбавляє громадянина права подаватись до Міжнародного реєстру, оскільки це дає можливість зафіксувати завдану агресором шкоду.