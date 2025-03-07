В Международный реестр убытков смогут подавать заявления ВПЛ, - Шуляк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Речь идет о категории А.1.1. Это категория нематериального ущерба и подаваться на нее можно будет через веб-портал "Дія".

Она отметила, что Международный реестр убытков уже принимает заявления по двум категориям - речь идет о поврежденном или уничтоженном недвижимом имуществе, а также об убытках от потери близкого человека. Первой решили запускать именно категорию о поврежденном и уничтоженном жилье, поскольку в Украине уже существовал успешно отпилотный проект - Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, данные из которого использует и Международный реестр убытков.

"Вторая категория заявлений, в которой украинцы получили возможность подаваться с января этого года, категория нематериального ущерба. Такой же будет и категория убытков от вынужденного внутреннего перемещения человека. Каждый украинский переселенец, каждый ВПЛ, сможет подать туда заявление. Эту возможность откроют в ближайшее время. Кроме этого, в дальнейшем предусмотрена и возможность подавать заявления за вынужденное перемещение и за пределы Украины", - отметила Шуляк.

По словам парламентария, сейчас в Международный Реестр убытков уже подано более 15 тысяч заявлений. 10 тысяч было подано по состоянию на осень 2024 года, но их количество начало стремительно расти после открытия категории убытков от гибели близкого человека. Все поданные заявления, пояснила Шуляк, сначала изучает на приемлемость Секретариат Реестра.

Если они отвечают на приемлемость, Секретариат рекомендует Совету Реестра их вносить непосредственно в сам Реестр. По состоянию на сейчас, более 800 заявлений были признаны приемлемыми. Причем, более 400 таких заявлений - об уничтоженном жилье, были внесены в Международный Реестр убытков от граждан, чье разрушенное жилье было в городе Бахмут.

В общем, отметила Шуляк, можно будет подать заявления по 45 категориям. Они делятся на три группы - заявления от физических лиц, для которых предусмотрено 21 категорию заявлений как материальных, так и нематериальных убытков, заявления от государства Украина, где предусмотрено 12 категорий, а также заявления от юридических лиц, где так же предусмотрено 12 категорий.

"Все категории заявлений от физических лиц можно разделить на три группы. Первая - вынужденное перемещение в пределах или за пределами Украины. Вторая - нарушение личной неприкосновенности, где уже открыта для подачи заявлений категория о гибели близкого человека. Эти две группы - заявления о нематериальном ущербе. Зато уже третья категория - потеря имущества, жилья, дохода, работы, о материальном ущербе. Четвертая категория - потеря доступа к государственным услугам - медицина, образование и т.д.", - рассказала Елена Шуляк.

Она сообщила, что возможность подаваться по всем 45 категориям хотят открыть до конца года. Следующий шаг - создание компенсационной комиссии, которая будет принимать решение о выплате компенсации и непосредственно устанавливать их размер. Третий этап - создание компенсационного фонда, из которого эти выплаты будут осуществляться.

"Нужно подчеркнуть, что задача Международного реестра убытков - не выплата компенсаций, а исключительно фиксация убытков. Все выплаты и их размеры касаются следующих двух этапов этого сверхсложного международного механизма - создание Компенсационной комиссии и соответствующего фонда для выплат. Логичный вопрос - зачем подавать заявления, если о выплатах еще ничего не известно? Ответ прост - ущерб, который получили наши граждане сверхважно зафиксировать. Поскольку человек может умереть, или выздороветь, дом может быть снесен, или отстроен. То есть, на момент, когда убытки начнут возмещать, доказательств может не остаться. Задача Международного Реестра убытков все эти доказательства фиксировать", - подчеркнула Шуляк.

В связи с этим, добавила она напоследок, люди у которых было разрушено жилье, могут одновременно подаваться и в Международный реестр убытков, и на компенсацию "єВідновлення". Более того, даже полученный и использованный сертификат "єВідновлення" не лишает гражданина права подаваться в Международный реестр, поскольку это дает возможность зафиксировать нанесенный агрессором ущерб.