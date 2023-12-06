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Міжнародні резерви України скорочуються четвертий місяць поспіль: у чому причина

Фото: Резерви України скоротилися в листопаді на 200 млн доларів
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України за листопад 2023 року скоротилися на 0,5% до 38,785 млрд доларів. Резерви падають четвертий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Інтервенції НБУ на міжбанківському ринку та боргові виплати країни лише частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

За даними прес-служби НБУ, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив 2,453 млрд доларів. Також уряд України виплатив за державним боргом 109 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 250 млн доларів.

Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 2,329 млрд доларів. З цієї суми:

  • 1,636 млрд доларів - макрофінансова допомога від ЄС;
  • 404 млн доларів - від Світового банку, в тому числі 400 млн доларів під гарантію Великої Британії;
  • 287 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У листопаді внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 284 млн доларів.

Прогноз НБУ

У жовтні НБУ покращив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів на кінець 2023 року до з 38,3 до 41,8 млрд доларів. У 2024 році резерви становитимуть 44,7 млрд доларів, у 2025 році - 45,0 млрд доларів.

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Національний банк України