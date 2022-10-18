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Міжнародна федерація волейболу змінила формат чемпіонат світу: як виглядатиме Мундіаль

Фото: Збірна України на ЧС-2022 (en.volleyballworld.com)
Автор: Антон Федорців

Волейбольні функціонери збільшили кількість учасників майбутніх чемпіонатів світу серед жінок і чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

У фінальних частинах наступних планетарних форумів виступатимуть по 32 команди. Усі збірні розділять на 8 груп по чотири учасники в кожній. У плей-офф виходитимуть по дві найкращі національні команди.

"Збільшення кількості команд, які беруть участь у турнірі, також дасть більше можливостей для національних команд, які є частиною революційної програми Volleyball Empowerment, спрямованої на підвищення рівня національних команд у всьому світі", – заявив президент ФІВБ Граса Філью.

Жіночий і чоловічий Мундіалі заплановані на 2026 рік. Міжнародна федерація волейболу призначила визначення господарів обох турнірів на кінець цього року.

Чоловіча збірна України цьогоріч дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. Там "синьо-жовті" поступилися збірній Словенії (1:3) та посіли підсумкове 7-ме місце в загальному заліку команд. Жіноча ж збірна ЧС-2022 пропустила.

До слова, жіноча збірна України потрапила в кваліфікаційний турнір перед Олімпіадою-2024.

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