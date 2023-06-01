Міжнародна федерація фехтування вигадала підлий план для відбору росіян на Олімпіаду

Окремий турнір для визначення володарів олімпійських ліцензій на Ігри 2024 року вирішила провести Європейська конфедерація фехтування. Натомість Європейські ігри-2023 позбавили статусу індивідуальної континентальної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Європейські фехтувальні функціонери спільно з Міжнародною федерацією фехтування знайшли "вихід" для допуску російських спортсменів до боротьби за путівки на Олімпійські ігри. Для цього проведуть "окреме" індивідуальне Євро.

Спершу чемпіонат Європи мали провести в рамках Європейських ігор. Утім, через послідовну позицію польських організаторів, які відмовилися допустити спортсменів із РФ і Білорусі, функціонери пішли на турнірні махінації. Змагання у Кракові позбавили статусу європейської першості в одиночній сітці.

Натомість 16-18 червня у болгарському Пловдіві проведуть паралельні змагання. Там, на відміну від Європейських ігор, фехтувальникам нараховуватимуть рейтингові очки, що впливають на розподіл олімпійських квот. Тим часом у Польщі залікові бали зможуть заробити тільки збірні.

Раніше Міжнародна федерація фехтування заборонила повернення олімпійських чемпіонок із РФ, пов'язавши їх із режимом країни-агресорки. Натомість попереднє рішення про повернення росіян і білорусів до змагань спричинило серію бойкотів європейськими асоціаціями.