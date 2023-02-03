Між зимою та осінню. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні

Сьогодні, 3 лютого, в Україні буде тепло. Враження, щоправда, від теплої погоди зіпсує підвищена вологість, скрізь буде сніг, часом дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook .

Погода в Україні

"Мокрий сніг та сніг випадатимуть практично повсюди, але в різні періоди доби, на півдні - мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.

За словами синоптика, вдень передбачається 0...+3 градуси, на півдні до +5 градусів.

"Проте в західних областях вже вдень повітря освіжиться до 0...-2 градусів морозу.

Погода в Києві

У Києві випадатиме сніг та мокрий сніг. Вночі -1...-3 градуси,

"Вдень 0...+2 градуси", - додала Діденко.

Як повідомлялось, холодне повітря з півночі принесе в Україну похолодання та нічні морози до 13 градусів. Водночас після 12-13 лютого погода може змінитися.

Нагадаємо, у лютому 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.