Між зимою та осінню. Синоптик розповіла про погоду на сьогодні
Сьогодні, 3 лютого, в Україні буде тепло. Враження, щоправда, від теплої погоди зіпсує підвищена вологість, скрізь буде сніг, часом дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.
Погода в Україні
"Мокрий сніг та сніг випадатимуть практично повсюди, але в різні періоди доби, на півдні - мокрий сніг та дощ", - розповіла вона.
За словами синоптика, вдень передбачається 0...+3 градуси, на півдні до +5 градусів.
"Проте в західних областях вже вдень повітря освіжиться до 0...-2 градусів морозу.
Погода в Києві
У Києві випадатиме сніг та мокрий сніг. Вночі -1...-3 градуси,
"Вдень 0...+2 градуси", - додала Діденко.
Як повідомлялось, холодне повітря з півночі принесе в Україну похолодання та нічні морози до 13 градусів. Водночас після 12-13 лютого погода може змінитися.
Нагадаємо, у лютому 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується в межах від 3 до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.
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