Між війною і миром: голландська розвідка повідомила про загрозу з Росії

"Ми бачимо, що російська загроза Європі зростає, зокрема після можливого закінчення війни проти України", - заявив директор MIVD віце-адмірал Пітер Різінк.

За його словами, темпи нарощування військового потенціалу НАТО зараз значно нижчі, ніж у Росії. Почасти це пов'язано з тим, що Росія перейшла на військову економіку.

MIVD заявило, що минулого року вперше виявило атаку російських хакерів на цифрову операційну систему голландської державної служби.

"Конфлікт у сірій зоні між війною і миром став реальністю. Державні суб'єкти все частіше намагаються підірвати наше суспільство за допомогою гібридних атак. Росія все більше готова йти на ризик", - сказав Різінк.

У заяві також ідеться, що було виявлено російську кібероперацію проти критично важливої інфраструктури в Нідерландах, яка, можливо, була підготовкою до диверсії.

Гібридна війна

Гібридні загрози охоплюють усе: від фізичного саботажу критично важливої інфраструктури до кампаній із дезінформації, йдеться у звіті.

MIVD охарактеризував такі атаки як поєднання традиційних актів шпигунства з кібератаками та іншими спробами вплинути на суспільство і підірвати його.

Агентство повторило свої попередження про те, що російські структури вивчають інфраструктуру в Північному морі з метою шпигунства і проведення актів диверсії, спрямованих проти інтернет-кабелів, систем водопостачання та енергопостачання.