Між Швецією та Фінляндією стався новий розрив інтернет-кабелю, - Helsingin Sanomat

За даними ЗМІ, розрив інтернет-кабелю стався в ніч на 3 грудня на території Фінляндії. Наразі поліція підозрює диверсію. Шведська влада була проінформована.

За попередніми даними, в результаті розриву кабелю постраждали 6000 приватних клієнтів і близько 100 бізнес-клієнтів компанії Globel Connect.

Не перший випадок

Наприкінці листопада стало відомо, що обірвався підводний кабель передачі даних C-Lion1, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Через це було перервано телекомунікаційне з'єднання між країнами.

Тоді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що пошкодження могли бути навмисними.

Один з підозрюваних стало китайське вантажне судно Yi Peng 3, яким керував російський капітан. Правоохоронці звернули увагу на дивний маршрут судна та зупинили його для перевірки ВМС Данії. Відомо, що судно вийшло з російського балтійського порту Усть-Луга 15 листопада. А про обриви кабелів стало відомо на 18 листопада.

Компанія-оператор кабелю C-Lion1 повідомила про початок ремонту, який триватиме 5–15 днів. Кабель довжиною 1173 км, що діє з 2016 року, забезпечує прямий зв'язок між Фінляндією та Центральною Європою.