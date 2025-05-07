"Між ними - прірва": США хочуть прямих переговорів між Києвом і Москвою

Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Росія та Україна почали прямі перемовини щодо припинення війни. Штати готові допомогти у цьому.
Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ на Мюнхенській зустрічі у Вашингтоні.
"Крок, який ми хотіли б зробити просто зараз, полягає в тому, що ми хотіли б, щоб і росіяни, і українці справді домовилися про деякі основні принципи для того, щоб сісти й поговорити одне з одним", - сказав Венс.
За його словами, Сполучені Штати будуть раді взяти участь у цих переговорах, але дуже важливо, щоб "росіяни й українці почали говорити один з одним".
"Ми вважаємо, що це наступний великий крок, який ми хотіли б зробити. Чому це важливо? Причина полягає в тому, що на наш погляд, і, що цілком передбачувано, є велика прірва між позиціями росіян і українців. Ми вважаємо, що наступним кроком у переговорах має стати спроба усунути цю прірву", - заявив Венс.
На його думку, Штати не можуть бути посередником без проведення хоча б прямих переговорів між двома сторонами. Тому треба зосередитись саме на цьому.
"Очевидно, що росіяни й українці ще не дійшли згоди, тому що бої все ще тривають. Знаєте, українці заявили, що згодні на припинення вогню, 30-денне припинення вогню. Ми цінуємо це", - сказав він.
Після повернення Дональда Трампа до Білого дому нова адміністрація США активізувала зусилля щодо досягнення миру між Україною та Росією, зосередившись на припиненні вогню як першому кроці до мирної угоди.
Зокрема, Вашингтон запропонував обом сторонам безумовне 30-денне припинення бойових дій - Київ погодився, тоді як Москва продовжує ігнорувати ініціативу, натомість оголошуючи короткострокові "перемир’я" на 2-3 дні.
Днями держсекретар США Марко Рубіо допустив вихід США з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’являться перспективи для перемир'я. За даними Financial Times, Трамп дійсно може вийти з переговорів, виправдавши це "мінімальним прогресом". Такого сценарію побоюються в Європі.
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