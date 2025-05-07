"Між ними - прірва": США хочуть прямих переговорів між Києвом і Москвою

"Крок, який ми хотіли б зробити просто зараз, полягає в тому, що ми хотіли б, щоб і росіяни, і українці справді домовилися про деякі основні принципи для того, щоб сісти й поговорити одне з одним", - сказав Венс.

За його словами, Сполучені Штати будуть раді взяти участь у цих переговорах, але дуже важливо, щоб "росіяни й українці почали говорити один з одним".

"Ми вважаємо, що це наступний великий крок, який ми хотіли б зробити. Чому це важливо? Причина полягає в тому, що на наш погляд, і, що цілком передбачувано, є велика прірва між позиціями росіян і українців. Ми вважаємо, що наступним кроком у переговорах має стати спроба усунути цю прірву", - заявив Венс.

На його думку, Штати не можуть бути посередником без проведення хоча б прямих переговорів між двома сторонами. Тому треба зосередитись саме на цьому.

"Очевидно, що росіяни й українці ще не дійшли згоди, тому що бої все ще тривають. Знаєте, українці заявили, що згодні на припинення вогню, 30-денне припинення вогню. Ми цінуємо це", - сказав він.