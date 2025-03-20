Між Макроном і Трампом назріває конфлікт через Україну. Bloomberg дізналося причину

Поки Трамп своїми геополітичними заявами викликає занепокоєння серед союзників, ця ситуація дала можливість Макрону знову вийти на передові позиції у світовій політиці.

Після втрати парламентської більшості через дострокові вибори минулого року французький президент зосередився на внутрішніх викликах, але й активна міжнародна дипломатія дозволяє йому повернути собі вплив. Напередодні саміту ЄС в Брюсселі Макрон докладає зусиль, щоб об'єднати європейських лідерів на підтримку України. Але своєю чергою це загострює протистояння з Трампом.

Bloomberg наголошує, що Трамп розглядає припинення бойових дій як засіб налагодження економічних і політичних відносин із Росією. У нещодавній розмові російський диктатор Володимир Путін вимагав зупинити допомогу Україні, що фактично ставить під загрозу зусилля Макрона.

Один з високопосадовців ЄС наголосив, що європейські країни не готові погоджуватися на такі умови. Речниця уряду Франції Софі Прімас назвала цю вимогу "нереалістичною", а Макрон веде активні переговори з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, шукаючи шляхи подальших дій.

Президент Франції разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером об'єднав понад 30 держав і координує роботу, щоб забезпечити мир в Україні після можливого припинення вогню.

Джерела видання стверджують, що Макрон вважає, що Трамп цінує особисті зв’язки, і, якщо знайти правильний аргумент, можна вплинути на його рішення.