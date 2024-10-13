Між командами Байдена та Гарріс зростає напруга: Axios назвало причину

За словами джерел, команда Байдена хоче, щоб Гарріс перемогла на виборах. Проте старші помічники президента досі ображені тим, що главу держави витіснили з передвиборчих перегонів. Наразі вони все ще звикають до ролі другого плану у виборчій кампанії.

Тим часом деякі люди з команди Гарріс кажуть, що головні помічники Білого дому недостатньо координують послання та графік Байдена, щоб привести їх у відповідність до інтересів кампанії віце-президента.

Одним із прикладів є те, що у п'ятницю Байден дав імпровізовану прес-конференцію в залі для брифінгів Білого дому якраз у той момент, коли Гарріс збиралася провести захід у Мічигані. Це, у свою чергу, гарантувало, що її захід отримає менше освітлення по телебаченню, ніж могло би бути.

Крім того, цього тижня Гарріс розкритикувала губернатора Флориди Рона ДеСантіса (республіканця) за те, що він не відповів на її дзвінок із приводу нещодавніх ураганів. Однак невдовзі після цього Байден похвалив ДеСантеса за його "люб'язність" та "готовність до співпраці".

"У Білому домі не вистачає людини, яка насамперед думає про те, як все це вплине на кампанію", - сказав представник штабу Гарріс.

Як пише Axios, у кампанії Гарріс також спостерігається незручність між деякими членами первісного штабу Байдена і союзниками Гарріс, яких було призначено в останні тижні.

У зв'язку з цим, деякі в команді віцепрезидента з побоюванням ставляться до передвиборчої команди Байдена, з якою вони тепер працюють.

Але незважаючи на образи серед деяких помічників Байдена, більшість команди президента активно підтримує перемогу Гарріс і намагається сприяти їй.

"Існує невдоволення з приводу координації дій серед старших співробітників з обох сторін, проте більша частина співробітників середньої ланки добре працює разом", - цитує Axios своїх джерел.