Між "бути Шумахером" і "стати Феттелем". Хемілтон у "Феррарі" зніматиме прокляття десятиріч

"Феррарі" зробила це знову! Скудерія вкотре за понад сім десятиліть виступів у Королівських автоперегонах переманила до своїх лав чемпіона світу зі складу іншої команди. Повернути чемпіонські титули до Маранелло тепер покликаний Льюїс Хемілтон.

Наприкінці 2023-го минуло вже 16 років із часу завоювання Кімі Райкконеном чемпіонства за кермом червоного боліда. З тих пір повернути трофей на Апенніни не вдалося цілій ватазі справді швидких пілотів. Утім, менеджмент "Феррарі" вперто прагне нарешті відшукати нового Прометея, який принесе чемпіонський вогонь в італійський регіон Емілія-Романья.

Найсвіжіший приклад до Хемілтона – Себастьян Феттель. Перед сезоном-2015 німець приєднався до Скудерії в статусі чотириразового чемпіона світу. Та замість очікуваної еволюції у легендарній стайні настав занепад кар'єри. Сам Феттель змінився навіть зовнішньо – з життєрадісного хлопця він перетворився на зневіреного ветерана.

Фото: Себастьян Феттель міг застерегти Макса Ферстаппена від переходу до "Феррарі" (redbullcontentpool.com)

Із шести проведених у лавах "Феррарі" сезонів німецький гонщик реально боровся за титул лише в одному. Та навіть у 2017 році шанси Феттеля розвіялися після двох сходів на трьох етапах у вересні-жовтні. Так, він здобув 14 перемог за кермом легендарної стайні, але навряд у момент переходу очікував, що максимум у Скудерії стане друге місце (двічі) в загальному заліку.

Хоча перед переїздом до Маранелло Феттель міг спитати поради у Фернандо Алонсо. Іспанець пішов із команди якраз перед переходом німця, провівши 5 сезонів за "Феррарі". Звісно ж, без жодного титулу. Дворазовий чемпіон із "Рено" (2005, 2006) опинився в Скудерії у 2010-му, щоб кинути виклик "Ред Буллу" та покарати "Макларен" за ставку на Хемілтона замість іспанця кілька років тому.

Варто відзначити, що Алонсо справді двічі був близький до зриву негативної серії "Феррарі". Головним конкурентом іспанського пілота в цих двох сезонах був Феттель за кермом "Ред Булла". У 2010 році пілот Скудерії програв 4 очки німцю, а в сезоні-2012 ще менше – всього три пункти. Більше того, в першому випадку Алонсо достатньо було фінішувати четвертим у вирішальній гонці, а він фінішував на 7-й сходинці.

Пошуки "Феррарі" стають зрозумілішими, коли в літописі команди підходиш до постаті Міхаеля Шумахера. Культовий німець прийшов у Скудерію у 1996 році з "Бенеттона" в статусі дворазового чемпіона. Пішов же за 10 років рекордсменом F1 – 7 титулів, 91 перемога (72 – за "Феррарі") та розсип інших досягнень. Він не просто став першим чемпіоном італійської стайні з 1979 року.

Фото: Міхаель Шумахер за роки з "Феррарі" став синонімом слова "швидкість" (ferrari.com)

Шумахер повністю перебудував "Феррарі". У співпраці з Жаном Тодтом і Россом Брауном він перетворив занепалого гранда, з провалів якого насміхалися, на недосяжну чемпіонську машину. Німецький пілот не тільки взяв 5 титулів чемпіона та забезпечив команді 6 Кубків конструкторів, а й ще мінімум тричі зупинився за крок від чемпіонства та назавжди завоював серця тіфозі.

Утім, Шумахер, вочевидь, приємний виняток "Феррарі". У період із того зачарованого титулу-1979 південноафриканця Джоді Шектера повернути Скудерію на вершину намагалися чимало видатних пілотів. Чого лише варта пара пілотів на сезон-1990 – британець Найджел Менселл і француз Ален Прост. Обидва в своїй професіональній кар'єрі стали чемпіонами. Але не в Маранелло.

Веселого вусаня Менселла зі списку відразу викреслимо. Чемпіонський титул він здобув у "Вільямсі" після історії зі Скудерією. А ось "Професор" – інша справа. До "Феррарі" він перейшов у статусі 3-разового чемпіона, остаточно розсварившись зі всіма в "Макларені". Перед першим сезоном мотивованими були і Прост, і Скудерія. Після вдалих передсезонних тестів француз повів боротьбу за титул із Айртоном Сенною.

Фото: Жан Алезі та Ален Прост із болідом "Феррарі" в 1991 році (it.wikipedia.org)

Прост переміг у Сан-Паулу, Мексиці, Франції та Британії. Але на вирішальному відрізку "Феррарі" забракло... командної тактики. На Гран-прі Португалії француз стартував із Менселлом із першого ряду, але британець забарився на перших метрах і ледь не відправив партнера у відбійник. Уперед вирвався Сенна, якого згодом обійшов Менселл, але не Прост. Бразилець збільшив відрив у загальному заліку, а в Японії вибив конкурента з гонки та завчасно забрав титул.

Запрошення мультичемпіона до лав "Феррарі" – не гарантія чемпіонства. З п'яти попередніх випадків поява титулара в Маранелло спрацювала лише з Шумахером. Отже, шанси Хемілтона на успіх зі Скудерією на старті можна оцінити на 20%. Та ті п'ять титулів легендарного німця так гріють душу тіфозі та схильного до ностальгії менеджменту, що навіть після історій Алонсо та Феттеля "Феррарі" не зупинити.