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Між Азербайджаном та Вірменією встановили перший прикордонний стовп

Середа 24 квітня 2024 04:29
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Між Азербайджаном та Вірменією встановили перший прикордонний стовп Фото: між країнами почалася делімітація державного кордону (азербайджанські ЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

На кордоні між Азербайджаном та Вірменією встановили перший прикордонний стовп. Цим розпочате втілення домовленостей щодо делімітації державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна у соцмережі X.

"На ділянці Тавуш-Казах вірменсько-азербайджанського державного кордону встановлено перший прикордонний знак", - написав він.

У службі заступника прем'єр-міністра Азербайджанської Республіки Шахіна Мустафаєва повідомили, що роботи експертних груп двох країн тривають, повідомляє видання Azertag.

Ситуація в Нагірному Карабасі

У 2023 році Азербайджан провів військову операцію на території Нагірного Карабаху внаслідок чого невизнана "республіка" капітулювала. Вірменський уряд відмовився перекидати війська на територію регіону.

Згодом Пашинян офіційно визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, яка також включає Нагірний Карабах. Водночас країни досі не уклали угоду.

Минулого тижня Росія почала виведення "миротворчого контингенту" з Нагірного Карабаху.

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