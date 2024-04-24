На кордоні між Азербайджаном та Вірменією встановили перший прикордонний стовп. Цим розпочате втілення домовленостей щодо делімітації державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна у соцмережі X.

"На ділянці Тавуш-Казах вірменсько-азербайджанського державного кордону встановлено перший прикордонний знак", - написав він. The first border sign has been installed in the Tavush-Kazakh section of the Armenia-Azerbaijan state border. pic.twitter.com/5My9zR6tkE — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) April 23, 2024 У службі заступника прем'єр-міністра Азербайджанської Республіки Шахіна Мустафаєва повідомили, що роботи експертних груп двох країн тривають, повідомляє видання Azertag.