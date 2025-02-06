"Мізерний шанс" на ядерку та Мюнхен без мирного плану. Нові заяви Кіта Келлога про Україну

Кіт Келлог після офіційного призначення на посаду спецпредставника президента США встиг зробити кілька гучних заяв про перспективи повернення ядерної зброї Україні, поступки сторін у війні та переговори з союзниками. Також він анонсував участь у Мюнхенській безпековій конференції, але без очікуваної презентації "мирного плану".

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Про ядерну зброю для України

Спецпосланець Трампа вважає, що перспективи повернення Україні статусу ядерної держави оцінюються як "між мізерними і нульовими".

Так Кіт Келлог відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського повернути країні ядерну зброю як альтернативний варіант забезпечення безпеки країни, поки триває процес вступу до НАТО.

"Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться", – заявив американський генерал у відставці та додав, що переозброєння України ядерною зброєю – це не вихід.

"Пам'ятайте, президент (Дональд Трамп – ред.) сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це використання вашого здорового глузду", – наголосив Келлог в інтерв'ю Fox News.

Хоче зрозуміти позиції сторін, щоб працювати над "поступками"

Кіт Келлог, якого президент США Дональд Трамп призначив для пошуку шляхів швидкого завершення війни в Україні, хоче зрозуміти позицію усіх сторін для розробки плану припинення конфлікту.

"Коли ви розробляєте плани щодо припинення цієї бійні, потрібно переконатися, що ви розумієте позицію кожного учасника процесу. Як тільки ми проведемо ці дискусії віч-на-віч, тоді ви дійсно зможете працювати над... поступками", – заявив спецпредставник Трампа.

На які саме поступки мають піти Україна та Росія, Келлог наразі не уточнив.

При цьому нещодавно він озвучив думку, що в Україні мають відбутися парламентські та президентські вибори до кінця 2025 року, якщо буде перемир'я з РФ.

Як писало Reuters, в адміністрації Трампа розглядають питання щодо забезпечення короткострокового припинення вогню перед переговорами про велику мирну угоду. За цим сценарієм вже новообраний президент України відповідатиме за укладення довгострокової угоди з Росією.

У новому інтерв'ю на Fox News Кіт Келлог зауважив, що у кожній демократичній державі мають бути вибори і раніше їх проводили навіть під час воєн. Але в Україні вибори зараз провести не зможуть, оскільки це суперечить Конституції.

Він вважає, що українці не мають проводити вибори до припинення воєнних дій. Проте коли цього моменту вдасться досягти, вибори будуть ознакою здорової демократії.

"Це не означає, що Зеленський має піти. Ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори, навіть під час війни. Так що я думаю, що це здорова ознака", – висловив думку генерал.

Варто додати, що у "мирному плані", який Кіт Келлог представив навесні 2024, йшлося про замороження конфлікту на лінії фронту, введення демілітаризованої зони. Рекомендувалося почекати з прийняттям України до НАТО та запропонувати Росії послаблення санкцій в обмін на підписання мирної угоди. Також передбачалося припинення військової допомоги Києву, якщо український уряд не погодиться на мирні переговори.

Участь у Мюнхенській конференції без "мирного плану"

З 14 по 16 лютого у Мюнхені відбудеться щорічна безпекова конференція MSC, у якій візьмуть участь понад 60 глав держав та урядів.

Напередодні західні медіа повідомили, що Кіт Келлог відвідає MSC та представить союзникам план щодо припинення війни в Україні.

Скриншот x.com/SPE_Kellogg

Келлог підтвердив свою участь у конференції, але спростував інформацію ЗМІ щодо представлення "мирного плану".

В ефірі Newsmax він заявив, що наступного тижня не передбачено презентації "мирного плану" по Україні. До того ж за словами Келлога, представити цей план має президент США Дональд Трамп.

"Людина, яка представить "мирний план" – це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейцями і ми передамо усе президенту США. І будемо рухатися далі", – розповів генерал.

Спецпосланець президента США зауважив, що в Мюнхені він зустрінеться зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії проти України. Келлог сподівається отримати краще уявлення про позицію інших країн, зокрема, Великої Британії, Німеччини та Данії, й інших партнерів України щодо врегулювання війни.

Коли відбудеться візит Келлога до Києва

Після Мюнхенської конференції Кіт Келлог може відвідати Київ.

Цей візит планувався ще на початок січня (до вступу на посаду 47-го президента США Дональда Трампа), але через юридичні причини був відкладений.

За даними джерел РБК-Україна в Офісі президента, спецпредставник Трампа приїде в Україну 20 лютого 2025. Цю дату запропонувала американська сторона.

Більше про те, хто такий Кіт Келлог та яка його позиція щодо війни в Україні, йдеться в окремому матеріалі.

При підготовці використовувалися: публікації Reuters, Fox News, Newsmax, сторінка Кіта Келлога в Х.