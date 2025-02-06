"Мизерный шанс" на ядерку и Мюнхен без мирного плана. Новые заявления Кита Келлога об Украине

Кит Келлог после официального назначения на должность спецпосланника президента США успел сделать несколько громких заявлений про перспективы возвращения ядерного оружия Украине, уступки сторон в войне и переговоры с союзниками. Также он анонсировал участие в Мюнхенской конференции по безопасности, но без ожидаемой презентации "мирного плана".

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О ядерном оружии для Украины

Спецпосланник Трампа считает, что перспективы возвращения Украине статуса ядерного государства оцениваются как "между мизерными и нулевыми".

Так Кит Келлог ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского вернуть стране ядерное оружие как альтернативный вариант обеспечения безопасности страны, пока продолжается процесс вступления в НАТО.

"Давайте будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет", – заявил американский генерал в отставке и добавил, что перевооружение Украины ядерным оружием – это не выход.

"Помните, президент (Дональд Трамп – ред.) сказал, что мы – правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это использование вашего здравого смысла", – подчеркнул Келлог в интервью Fox News.

Хочет понять позиции сторон, чтобы работать над "уступками"

Кит Келлог, которого президент США Дональд Трамп назначил для поиска путей скорейшего завершения войны в Украине, хочет понять позицию всех сторон для разработки плана прекращения конфликта.

"Когда вы разрабатываете планы по прекращению этой бойни, нужно убедиться, что вы понимаете позицию каждого участника процесса. Как только мы проведем эти дискуссии с глазу на глаз, тогда вы действительно сможете работать... над уступками", – заявил спецпредставитель Трампа.

На какие именно уступки должны пойти Украина и Россия, Келлог не уточнил.

При этом недавно он озвучил мнение, что в Украине должны состояться парламентские и президентские выборы до конца 2025 года, если будет перемирие с РФ.

Как писало Reuters, в администрации Трампа рассматривают вопрос обеспечения краткосрочного прекращения огня перед переговорами о большом мирном соглашении. По этому сценарию новоизбранный президент Украины будет отвечать за заключение долгосрочного соглашения с Россией.

В новом интервью на Fox News Кит Келлог отметил, что в каждом демократическом государстве должны быть выборы, и раньше они проводились даже во время войн. Но в Украине выборы сейчас провести не смогут, потому что это противоречит Конституции.

Он считает, что украинцы не должны проводить выборы до прекращения военных действий. Однако, когда этого момента удастся достичь, выборы будут признаком здоровой демократии.

"Это не значит, что Зеленский должен уйти. Признаком здоровой демократии есть готовность и способность проводить выборы, даже во время войны. Так что я думаю, что это здоровый признак", – высказал мнение генерал.

Стоит добавить, что в "мирном плане", который Кит Келлог представил весной 2024, речь шла о заморозке конфликта на линии фронта, введении демилитаризованной зоны. Рекомендовалось подождать с принятием Украины в НАТО и предложить России ослабление санкций в обмен на подписание мирного соглашения. Также предполагалось прекращение военной помощи Киеву, если украинское правительство не согласится на мирные переговоры.

Участие в Мюнхенской конференции без "мирного плана"

С 14 по 16 февраля в Мюнхене состоится ежегодная конференция по безопасности MSC, в которой примут участие более 60 глав государств и правительств.

Накануне западные медиа сообщили, что Кит Келлог посетит MSC и представит союзникам план по прекращению войны в Украине.

Скриншот x.com/SPE_Kellogg

Келлог подтвердил свое участие в конференции, но опроверг информацию СМИ о представлении "мирного плана".

В эфире Newsmax он заявил, что на следующей неделе не предусмотрена презентация "мирного плана" по Украине. К тому же, по словам Келлога, представить этот план должен президент США Дональд Трамп.

"Человек, который представит "мирный план" – это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Это не произойдет на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейцами и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше", – рассказал генерал.

Спецпосланник президента США отметил, что в Мюнхене он встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить войну России против Украины. Келлог надеется получить лучшее представление о позиции других стран, в частности, Великобритании, Германии и Дании и других партнеров Украины по урегулированию войны.

Когда состоится визит Келлога в Киев

После Мюнхенской конференции Кит Келлог может посетить Киев.

Этот визит планировался еще на начало января (до вступления в должность 47-го президента США Дональда Трампа), но по юридическим причинам был отложен.

По данным источников РБК-Украина в Офисе президента, спецпредставитель Трампа приедет в Украину 20 февраля 2025. Эту дату предложила американская сторона.

Больше о том, кто такой Кит Келлог и какая его позиция относительно войны в Украине, можно узнать в отдельном материале.

При подготовке использовались: публикации Reuters, Fox News, Newsmax, страница Кита Келлога в Х.