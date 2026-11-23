– Розкажіть про свій бізнес-шлях до 2022 року: якими компаніями ви володіли чи керували?

– Ми спеціалізуємося на торгівлі металопрокатом на всій території України. Маємо власну базу, виробництво та складський комплекс – один із найбільших у Дніпрі. "Торговий дім "Металург", до складу якого входить ціла низка юридичних осіб, займається оптовою торгівлею металопрокатом уже понад 24 роки, з 2001 року. Незнижуваний товарний залишок на нашому складі становить 7 тисяч тонн. Це досить великі обсяги. Щомісячний обсяг продажів компанії становить 3-4 тисячі тонн.

– Чи працювали ви раніше з державними закупівлями та бюджетними підрядами до проєктів на Київщині?

– До 2025 року наша компанія не мала жодних відносин із державними компаніями та не брала участі в державних закупівлях. З огляду на нинішній досвід, не плануємо мати таких відносин і надалі

– Як ваш бізнес із Дніпра, що спеціалізується на торгівлі металом, долучився до будівництва захисних споруд для енергооб’єктів Київської області?

– Специфіка нашої торгівлі полягає в тому, що ми працюємо на всій території України. Ми не орієнтовані на продаж товару на умовах самовивозу з нашого складу за передоплатою, як це роблять інші наші конкуренти чи колеги. Основна база наших клієнтів зосереджена в Західній та Центральній Україні.

Ба більше, наше підприємство спеціалізується на торгівлі з наданням відстрочки платежу за поставлений товар. Тобто переважна більшість поставок металопрокату здійснюється в кредит. Для нас це не нова практика, і саме завдяки цьому ми більш конкурентоспроможні.

Ми кредитуємо не лише державні підприємства, як це сталося зараз, а й приватні компанії. Звісно, не в таких обсягах. У нас є дебіторська заборгованість у розмірі 15, 20 або 30 мільйонів гривень, але до таких цифр, як мільярд, вона ніколи не наближалася.

– Хто став ініціатором цієї співпраці?

– У 2025 році пан Калашник запросив нас як представників відповідального бізнесу до співпраці для здійснення поставок металопрокату для потреб Київської обласної державної адміністрації. Запропонував нам взяти участь у проєкті з реалізації плану стійкості. Ми були знайомі ще з 2023 року, коли він очолював Дарницьку районну державну адміністрацію. Тоді я приїжджав до нього, пропонував металопрокат для потреб комунальних підприємств району, адміністрацію якого він очолював. На той момент наша співпраця не склалася.

Чому обрали саме нашу компанію? Тому що ми були єдиними, хто мав можливість і бажання постачати продукцію в борг. Усі інші компанії, навіть потужніші металотрейдери, скажімо так, відмовилися це робити.

– Чому інші компанії відмовилися від цих робіт?

– Це не відповідає комплаєнс-політиці компаній, тобто вони високо оцінюють свої ризики. Почнемо з того, що сьогодні значна частина приватного бізнесу взагалі не бажає мати жодних відносин із державою, навіть на умовах передоплати. Вони навіть не хочуть працювати з приватними компаніями, які, своєю чергою, співпрацюють із державою.

Тобто не хочуть бути навіть другою ланкою в цьому ланцюгу. Із цим ми зіткнулися, зокрема, коли шукали постачальників бетону. Щойно люди дізнаються, що цей бетон використовуватимуть для реалізації державних об'єктів, вони одразу відмовляються.

Відмовляються через те, що передбачають високу ймовірність тиску з боку державних органів після здійснення таких фінансових операцій. Буде ціла низка перевірок, усе вивертатимуть навиворіт, тому люди просто не хочуть із цим зв'язуватися. Не кажучи вже про роботу в борг.

– На яких умовах тоді ви домовилися працювати?

– Конкретних термінів оплати на той момент не було. Було сказано, що після виконання робіт відбудеться укладання контрактів та оформлення документації. Роботи пропонували виконувати за принципом "Проєктуй і будуй".

Це досить поширений сьогодні принцип співпраці з приватними компаніями на тих об'єктах, які потребують максимального прискорення робіт. Щоб не чекати на завершення проєктування, яке на деяких об'єктах є досить складним процесом.

Проєктування відбувається паралельно з будівництвом. Чітких термінів оплати не було. Просто пообіцяли, що заплатять.

Під час кожної нашої розмови пан Калашник виступав від імені Президента. Посилався на те, що це його пряма вказівка і кожне питання перебуває під його особистим контролем. Президенту ми, звісно, довіряємо. І весь цей час я думав, що виконую вказівку Президента. Зараз я прекрасно розумію, що це було не так. Тому що побачив цілу низку інших вчинків Калашника стосовно інших осіб та компаній. І в кожному з цих випадків він виглядає досить непривабливо. Виглядає як людина, яка не тримає свого слова. І часто говорить речі, які не відповідають дійсності.

– Яку роль у знайомстві з Калашником і у цій співпраці відігравало ваше знайомство із заступником голови ОВА Русланом Олійником?

– У роботі з будівництва укриттів на підстанціях це не відігравало абсолютно жодної ролі. З паном Русланом Олійником ми знайомі досить давно, здається, ще з 2016 року. Познайомилися ми з ним у спортзалі.

У нас були спільні погляди на життя, певні спільні інтереси. Ми просто дружили. Після того як він переїхав із Дніпра до Києва, спочатку був військовим, а згодом став комендантом Київської області, ми з ним дуже мало спілкувалися.

Наша зустріч відбулася в кабінеті пана Калашника, де ми домовлялися про постачання металопрокату з відстрочкою платежу. Він запросив свого заступника, і я з певним здивуванням побачив, що це пан Олійник, з яким я був знайомий раніше. Так ми познайомилися вдруге. Тобто саме Микола Калашник рекомендував мене йому.

Облаштування захисної споруди на енергооб'єкті

– Коли були підписані перші офіційні договори, з ким саме та на які суми, і чому фактичні поставки та роботи розпочалися раніше, ніж були оформлені всі юридичні документи?

– З усього переліку виконаних робіт перші договори були підписані, наскільки я пам’ятаю, наприкінці травня. Це стосувалося захисних споруд ПС-110, тих самих 26 договорів. Договори підписували з генеральними підрядниками, яких визначав безпосередньо сам Микола Калашник. Це були компанії "КОНСАЛТИНГ-БУД" та “Ю. БІ. СІ”. Тобто визначав їх саме він. Договори з ними підписував Департамент регіонального розвитку.

До перших робіт ми взялися ще в грудні 2025 року. Це були, скажімо так, пілотні проєкти з реалізації захисту підстанцій у Нових Петрівцях та Бородянці.

Це саме ті об'єкти, які ми побудували за три тижні, оскільки нам говорили, що це буде показником нашої оперативності. До цих робіт ми взялися саме з метою зарекомендувати себе з найкращого боку перед великою державною структурою, бажаючи надалі співпрацювати та отримати державний контракт. На той момент ми ще не знали, що все це завершиться надзвичайно великою дебіторською заборгованістю.

Знову ж таки, на той момент ще не було чітко визначеного проєкту.

У жовтні 2025 року все починалося з того, що просто необхідно було захистити підстанції ПС-110. Розглядали велику кількість варіантів, починаючи із захисту морськими контейнерами – такий варіант також розглядали – і закінчуючи захистом у вигляді стіни, що складалася з великих труб діаметром 426 мм, який запропонували співробітники Сухомлина. На той момент це була людина, яка очолювала Агентство відновлення та розвитку.

Абсолютно безглузда пропозиція, яка не витримує жодної інженерної критики. Тому серед усіх проєктів обрали саме наш, оскільки він був, на мою думку, найбільш грамотним. На мою думку, і, мабуть, на думку Генерального штабу, він був найбільш грамотним з інженерного погляду.

Його суть полягала в тому, що трансформаторна підстанція захищалася арматурним каркасом із дрібними комірками. А на трьох рівнях перекриття – 12, 18 і 24 метри – монтували додатковий антидроновий захист у вигляді броньованого листа.

Це називалося рівнем захисту 1+ і відповідало початково встановленим вимогам.

Вимога підвищити захист до другого рівня з'явилася лише в лютому 2026 року. Нам сказали, що це вимога Президента, яка відповідає програмі "Україна – фортеця", і що необхідно, зокрема, ці два об'єкти довести до другого рівня захисту. І лише в такому разі ми зможемо отримати за них оплату.

Також нам запропонували взяти участь у реалізації ще 24 проєктів подібного характеру. Тобто ми зарекомендували себе як підприємство, яке демонструє високу оперативність у виконанні завдань і досить хорошу якість виконаних робіт.

До речі, до Нових Петрівців та Бородянки приїжджала велика кількість делегацій. Зокрема, від Офісу Президента приїжджав пан Микита. Приїжджали й іноземні делегації, у складі яких був Микола Володимирович Калашник. Усі високо оцінювали ці захисні споруди. Говорили, що все побудовано досить добре.

Пам'ятаю випадок, коли ми ще тільки завершували будівництво в грудні. Конструкція вже була зведена, і на неї наносили антикорозійне покриття. Тоді приїхав пан Калашник.

Наскільки пам'ятаю, він приїхав уперше. Дивиться – конструкцію фарбують. І він попросив максимально швидко пофарбувати хоча б один кут цієї конструкції, щоб мати змогу сфотографуватися на його тлі. Працівники оперативно це зробили. Він сфотографувався на тлі конструкції, надіслав фото до Офісу Президента. Похизувався, який він молодець.

Людина – популіст, кар'єрист. Цим усе сказано. Подібна ситуація була й у Славутичі, коли ми будували захисну споруду біля КГУ. Німці на партнерських умовах поставили чотири генераційні установки й попросили, щоб вони були максимально захищені. Ми завершили роботи із захисту цих генераційних установок у досить стислі терміни.

Нам відвели тиждень. Це виявилося неможливим, оскільки обсяг робіт був дуже великим. Лише для заповнення габіонів потрібно було понад 2500 тонн піщано-цементної суміші. Додатково необхідно було розробити окреме технічне рішення для відкатних воріт із сервоприводами, які потрібно було виготовити з броньованого листа. Вага кожної стулки перевищувала півтори тонни. Це також потрібно було зробити швидко. Для цього необхідно було виготовити відповідні металоконструкції з урахуванням фундаментів для них. Усе це потребувало значно більше часу, ніж один тиждень, який нам відвели. Ми зробили це за вісім днів.

Приїхав Калашник із прем'єр-міністеркою Свириденко. Приїхали іноземці. Делегація була численною. Він зробив кілька фотографій, пофотографувався, покрасувався. Мовляв, дивіться, який я оперативний, який молодець. Його поплескали по плечу. Нам подякували за оперативність. Особисто він подякував. Це було у квітні цього року, 2026-го. Досі ми не отримали оплати за цей об’єкт. Ба більше, на нього навіть не оформлено документи. Оформлення документів відверто саботується Департаментом регіонального розвитку.

– Чим у Департаменті регіонального розвитку пояснюють затримку з оформленням документів на вже виконані роботи?

– Насправді, як з’ясувалося згодом, у бюджеті не було передбачено виділення коштів на ці проєкти. Микола Володимирович, коли просив нас реалізувати ці об’єкти, прекрасно про це знав. Він знав, що коштів на ці об’єкти не виділено. І що навряд чи вдасться отримати їх цього року, оскільки вони не були передбачені бюджетом. Попри це, він наполегливо вимагав від нас виконання цих робіт. Уже на той момент усвідомлюючи, що ми не отримаємо за них оплату.

– Чи дає вам це зараз підстави захищати свої інтереси в судовому порядку та домагатися оплати за виконані роботи?

– Для мене основний варіант – це звернутися до громадськості та зафіксувати факт виконання цих робіт. Тому я запрошую і журналістські групи, і народних депутатів, і правоохоронні органи відвідати ці об’єкти, переконатися в тому, що наразі вони повністю завершені. Переконатися, що роботи на цих об’єктах виконували саме наші компанії. Оскільки наразі навіть договори на проєктування не підписують. Спочатку, у жовтні, вони пообіцяли розпочати підписання договорів на проєктування, але навіть цей процес наразі призупинено.

Завершені захисні споруди, за яку підрядник досі не отримав оплату

– Чи багато інших компаній опинилися в аналогічній ситуації?

– Повного переліку назв компаній я надати не зможу, але знаю, що практично всі, з ким за цією схемою співпрацював Калашник, не отримали оплату за свою роботу в повному обсязі.

Це відбувається не лише у відносинах із нашою компанією, а й з іншими. Тому, скажімо так, сьогодні ніхто з представників відповідального бізнесу вже не хоче співпрацювати з паном Калашником.

Це торкнулося навіть такої великої компанії, як "Автострада", з якою він також порушив домовленості та зіпсував відносини. Компанія просто відкликала своїх працівників практично з усіх об’єктів, які будувала. І це також сталося через невиконані ним обіцянки.

Це підриває довіру відповідального бізнесу до влади та державних контрактів загалом. І я думаю, що мій приклад, можливо, стане навіть останньою краплею, після якої ніхто не захоче співпрацювати з державою напряму.

Сьогодні багато хто уникає такої співпраці як вогню. Навіть будучи другою ланкою в ланцюгу постачання, компанії відмовляються від співпраці.

Зокрема, компанія "Кoвaльcькa", до якої ми зверталися. Щойно там дізналися, що бетон постачатимуть для виконання державних замовлень, одразу сказали, що не хочуть брати в цьому участь.

– І все ж таки, як так сталося, що ваша компанія, яка спеціалізується на торгівлі металопрокатом, фактично взяла на себе значно більший обсяг робіт і почала відповідати за напрями, які не є профільними для вашого бізнесу?

– Спочатку пан Калашник залучав нас виключно як постачальників металопрокату. Надалі я прекрасно усвідомлював, що ми стали заручниками ситуації. І якщо в якийсь момент відмовимося від виконання подальших завдань, із нами гарантовано не розрахуються за роботи, які ми виконали раніше. Тому ми були змушені продовжувати виконувати роботи, сподіваючись, що за них також заплатять. І вкотре покладалися на чесне слово Калашника.

Що стосується робіт, виконаних, окрім ПС-110, то за весь цей час ми реалізували захист досить великої кількості об'єктів критичної інфраструктури Київської області.

– Про які саме обсяги робіт ідеться?

– Ми забезпечили захист 30 об'єктів підстанцій ПС-35, а також 34 когенераційних установок, розташованих у Воронькові, Броварах, Славутичі, Білій Церкві, Макарові та Бучі. Ми змонтували та встановили 69 турельних веж для військових, які також використовуються для захисту критичної інфраструктури за програмою SkyNet. Також ми виготовили та змонтували 16 веж РЕБ у зоні відчуження. Крім того, постачали матеріали для захисту доріг від FPV-дронів. Також ми виготовили та змонтували 52-метрову вежу спеціального зв'язку в Яготинському районі. Усі ці роботи станом на сьогодні не оплачені.

Зазначені роботи виконувала наша компанія як у частині постачання металопрокату, так і в частині безпосереднього виконання робіт. Це стосується трансформаторних підстанцій ПС-110.

Трансформаторні підстанції ПС-110 підлягали захисту другого рівня, який передбачає монтаж бетонного шелтера. Це 60 сантиметрів бетонних плит перекриття, а також монтаж зверху антиброньового екрана.

По-перше, ця конструкція є значно складнішою з інженерного погляду. Крім того, виконання таких робіт потребує допуску до державної таємниці, цілої низки дозвільних документів, погодження проєкту з експертизою та Генеральним штабом.

До речі, станом на сьогодні в Генеральному штабі по Київській області погоджено лише наші 26 об'єктів. Усі інші об'єкти не отримали погодження Генерального штабу.

Тобто захисна споруда повинна відповідати певним вимогам і витримувати удари. На сьогодні, за моєю інформацією, крім тих об'єктів, які захищаємо ми, Генеральний штаб не погодив жодного проєкту. Тобто, по суті, наш проєкт не такий уже й поганий.

– В який момент ви взяли участь у його реалізації?

– У реалізації цього проєкту спочатку брали участь підприємства "Консалтинг-Буд" та "Ю.БІ.СІ", визначені Департаментом регіонального розвитку за рекомендацією тодішнього голови Київської обласної державної адміністрації Миколи Калашника. Вони виступали генеральними підрядниками. До цих підприємств я не маю жодного стосунку. Вони є повністю самостійними суб'єктами господарювання.

Ми виступали виключно в ролі постачальника металопрокату. Із серпня, побачивши низькі темпи будівництва та те, що генеральний підрядник не справляється, я був змушений взяти на себе адміністрування низки будівельних процесів. Зокрема, я взяв на себе постачання бетону, оскільки генеральний підрядник не мав коштів для закупівлі цих матеріалів.

Також взяв на себе постачання електротехнічної частини та повністю занурився у взаємодію з підрядними організаціями. У результаті деякі субпідрядні організації були замінені. Завдяки цьому нам вдалося прискорити роботи на таких об'єктах, як Обухів, Березань, Українка та Вишгород. Темпи будівництва на них суттєво зросли. На багатьох об'єктах після того, як я взяв на себе адміністрування, роботи почали виконувати у дві зміни. Працювали й уночі, фактично перейшли на цілодобовий режим роботи.

– Поясніть, будь ласка, детальніше, які саме відносини пов’язують вас із компаніями "Консалтинг-Буд", "Сталь Плюс", "ТД Тризуб" та "Ю. БІ. СІ"?

– Компанії "Сталь Плюс" і "ТД Тризуб" є партнерськими. Можна сказати, що це взаємопов’язані компанії. Я займаюся веденням комерційної діяльності обох підприємств. У цих компаніях працюють понад 40 співробітників на базі та близько 25 адміністративних працівників в офісі.

Компанії "Консалтинг-Буд" та "Ю. Бі. Сі" не мають жодного стосунку до наших підприємств. Вони не входять до сфери моїх бізнес-інтересів і є повністю самостійними суб’єктами господарювання. Їх очолює Любомира Кожушко.

Також я не маю абсолютно жодного стосунку до будівництва протирадіаційних укриттів на Київщині. Це та хвиля інформаційного ажіотажу, яку підняли, коли почали стверджувати, нібито я там також украв мільйони гривень.

На момент будівництва протирадіаційних укриттів я не був особисто знайомий із Любомирою Кожушко і не мав із нею жодних відносин. Департамент регіонального розвитку має оплатити виконані роботи з будівництва захисних споруд для когенераційних установок, підстанцій ПС-35, а також будівництво вежі зв’язку в Яготинському районі.

За металопрокат, поставлений на об’єкти ПС-110, із нами має розрахуватися генеральний підрядник. Але для цього він повинен отримати кошти від Департаменту регіонального розвитку.

– Раніше ви казали, що загальна сума заборгованості перед вашими компаніями перевищує мільярд гривень. Чи можете уточнити, про яку саме суму йдеться та з яких складових вона формується? Яка частина заборгованості підтверджена актами виконаних робіт, а яка досі залишається документально не оформленою?

– Дивіться, щодо підстанцій ПС-35 сума заборгованості становить 71 мільйон гривень. На сьогодні підписані договори на проєктування та виконання робіт. Оформлення документації розпочалося наприкінці жовтня.

Це сталося після моєї розмови з паном Калашником, під час якої я пояснив, що більше не маю фінансової можливості продовжувати фінансування проєкту ПС-110. Я сказав, що якщо мені хоча б оплатять роботи на ПС-35, які я завершив ще в червні, то зможу спрямувати ці кошти на подальше фінансування ПС-110.

Не забрати їх як власний прибуток, а виключно спрямувати на продовження фінансування державного об'єкта.

На сьогодні Департамент регіонального розвитку без достатніх, на мою думку, підстав збирається розірвати договори щодо ПС-35. Я вважаю, що це пов'язано з хвилею негативного інформаційного резонансу навколо моїх компаній.

На мою думку, саме через це вони планують розірвати договори. Тобто за виконані роботи мені взагалі не збираються платити.

Що стосується захисту когенераційних установок, то планувалося підписання договорів на проєктування. Таку обіцянку мені дали після тієї самої розмови з Калашником наприкінці жовтня. Однак договори на проєктування досі не підписані. Відповідно, ці роботи не підтверджені ані актами виконаних робіт, ані навіть договорами на проєктування.

Щодо вежі спеціального зв'язку в Яготині, то договір на проєктування підписаний. Водночас договори на виконання робіт поки не укладені, акти виконаних робіт також не підписані. Оформлення документації перебуває на початковій стадії. Хоча монтаж вежі був завершений ще в серпні.

Облаштування захисної споруди на енергооб'єкті

– За рахунок яких коштів ви фінансували роботи, які вже завершені?

– Ми мали достатній обсяг власних обігових коштів, оскільки займаємося цим бізнесом уже 24 роки. За цей час встигли дещо заробити. Крім того, залучили значну суму кредитних коштів від банківських установ, а також позики від приватних осіб.

Уся так звана елітна нерухомість, яку демонстрували в медіа, на сьогодні перебуває в заставі у банків. І офіс, і квартири, і будинки, і автомобілі – усе перебуває в банківській заставі.

– На яку загальну суму заставлено майно?

– Заставлено абсолютно все. Обсяг непогашених кредитів на сьогодні становить близько 100 мільйонів гривень. Крім того, наше підприємство має досить значну заборгованість перед власними постачальниками. Ми заборгували за металопрокат, бетон, техніку та опалубку. Цю заборгованість ми обов'язково плануємо погасити, оскільки не збираємося перекладати відповідальність за несвоєчасну оплату на третіх осіб. Ми виконаємо свої зобов'язання перед постачальниками, чого б нам це не коштувало.

– Розкажіть про обшуки у Дніпрі 13 жовтня. Які претензії вам висунули правоохоронці?

– Обшуки одночасно відбувалися за 16 адресами – і в Києві, і в Дніпрі. На мою думку, ці процесуальні дії були ініційовані паном Калашником. Він сам цього не приховував і фактично визнав під час наради, яка відбулася через два дні, здається, 16 жовтня, у Міністерстві інфраструктури. На нараді були присутні понад 30 осіб.

Тоді він сказав, що те, що сталося позавчора, – це лише початок. Далі буде продовження, і заходи будуть ще серйознішими. Мене звинувачували за частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України – розтрата коштів. У мене одразу виникло запитання: як можна було розтратити те, чого не було?

Також фігурувала частина друга статті 113 – диверсія. Я досі намагаюся зрозуміти, які саме ознаки складу злочину можна знайти в моїх діях, щоб кваліфікувати їх як диверсію. Проте цю статтю також інкримінували під час проведення процесуальних дій.

У мене вилучили особисті заощадження – близько 50 тисяч доларів із сейфа, подаровану мені рушницю Benelli, а також телефон Vertu ще 2005 року випуску. Я розглядаю його вже як раритет. Але мені сказали, що це також телефон, тому його теж потрібно вилучити.

В офісі вилучили сім чи вісім комп’ютерів, а також документацію. Проте в нас усе достатньо прозоро. Ми були готові самостійно надати всі документи за першим запитом правоохоронців. Хочу наголосити, що й надалі готовий співпрацювати з усіма антикорупційними органами. Для цього зовсім не обов’язково проводити обшуки. Усю необхідну інформацію ми готові надати на їхній запит.

– Прокоментуйте інформацію про те, що ви також є фігурантом кримінального провадження щодо побиття вашого колишнього працівника Сергія Михая, який згодом помер.

– Інцидент справді неприємний. Зі свого боку можу сказати, що ця людина дійсно працювала в мене протягом кількох місяців водієм. Я його жодного разу не бачив, як і інших водіїв вантажних автомобілів, які працюють у нашій компанії. Тобто йдеться саме про водіїв вантажівок. Особу потерпілого я вперше побачив лише в матеріалах справи. Як усе відбувалося і чому – встановить суд. Судовий розгляд наразі триває.

Ми всіляко сприяємо правоохоронним органам і суду, надаємо необхідні докази в межах цього провадження. Зі свого боку можу сказати, що я не маю до цього жодного стосунку.

Чому звинувачують особисто мене? Напевно, мої доходи цікавлять не лише громадськість, а й правоохоронні органи. Можливо, вони вбачають у цьому певну вигоду для себе. Тому що саме в день інциденту для мене стало несподіванкою, коли о десятій годині вечора до мене спочатку приїхав начальник районного відділу, а потім – начальник міського відділу. Обидва звернулися з однаковим проханням – дати трохи грошей, щоб закрити це питання. Я, звичайно, відмовився, оскільки не маю жодного стосунку до цієї ситуації.

– Чому, на вашу думку, у центрі цього розслідування опинилися саме ви? Які документи чи аргументи ви готові надати публічно, щоб довести свою правоту та захистити репутацію?

– Повернімося до самого початку. Якби ми діяли виключно за процедурою виконання зобов’язань, передбаченою державою, зокрема щодо будівництва захисних споруд для підстанцій ПС-110, то сьогодні будівництво цих об’єктів перебувало б фактично на нульовій позначці. Тобто не на рівні середньої готовності 60%, а взагалі на нулі. Адже оформлення документації з боку держави – це надзвичайно тривала бюрократична процедура.

Думаю, зараз ми лише планували б розпочинати роботи, оскільки тільки на цей момент мали б усі підписані документи. Саме завдяки тому, що ми розпочали будівництво без остаточно оформленої документації, усі об’єкти сьогодні перебувають хоча б на певній стадії готовності.

Тому хочу звернути вашу увагу, що значна частина об’єктів, зокрема в Чабанах, Тарасівці, Обухові, Княжичах, Борисполі, Мирній, Гостомелі та Жулянах, – загалом близько 17 об’єктів – уже перебувають на завершальній стадії будівництва.

Там забетоновані стіни заввишки до 12 метрів. На деяких об’єктах уже залиті плити перекриття та завершується монтаж антидронових екранів. Найближчим часом ці об’єкти будуть добудовані та підключені до електромережі.

– Повернімося до причин, через які були зірвані терміни виконання робіт.

– По-перше, скажіть, будь ласка, як можна побудувати об’єкти, вартість яких, згідно з оцінкою державної експертизи, становить майже 2,4 мільярда гривень, отримавши лише 800 мільйонів? Жодних двох мільярдів гривень виплачено не було. Їх неможливо було вкрасти, оскільки держава навіть не виділяла таких коштів.

Протягом 2026 року держава перерахувала на рахунки Київської обласної адміністрації 1 мільярд 160 мільйонів гривень. Із цих коштів генеральному підряднику загалом було виплачено 823 мільйони гривень. Перший авансовий платіж становив 580 мільйонів, надалі було додаткове фінансування. Із цієї суми я як постачальник металопрокату отримав лише 255 мільйонів гривень.

Тепер давайте разом порахуємо. Металомісткість кожного об’єкта становить близько 600 тонн. Це передбачено проєктом, погодженим Генеральним штабом.

Спочатку металомісткість об’єктів, які ми будували в Петрівцях і Бородянці, становила 180 тонн. Однак після погодження з Генштабом, щоб захисні споруди могли витримувати необхідні навантаження від ударів російських безпілотників і балістичних ракет, металомісткість кожного об’єкта збільшили до 600 тонн.

А всього таких об’єктів 26. Тобто загальна кількість металопрокату, необхідного для виконання цих робіт, становить близько 16 тисяч тонн. Вартість однієї тонни арматури – 48 тисяч гривень. Вартість швелера №30, який використовується як основний елемент металевого каркаса, – 67 тисяч гривень за тонну.

Таким чином, лише на металопрокат, без урахування вартості виготовлення з нього металоконструкцій, необхідно близько мільярда гривень.

До цього потрібно додати вартість бетону, техніки, опалубки, оплату праці робітників, які виконують будівництво. Окремо слід врахувати виготовлення металоконструкцій, яке коштує 25-28 тисяч гривень за тонну. Це досить значні суми. Як можна було виконати всі ці роботи за отримані 800 мільйонів гривень?

Ми зі свого боку як постачальники металопрокату повністю виконали й навіть багаторазово перевиконали свої зобов’язання. Адже всі об’єкти забезпечені металопрокатом від початку й до завершення будівництва, включно з монтажем антидронових екранів.

По-друге, певну частину об’єктів передали лише наприкінці серпня. Робота з підрядниками розпочалася наприкінці серпня – на початку вересня. Як можна збудувати захисні споруди такого високого рівня складності за два місяці? З будівельного погляду це неможливо. Існують певні технологічні процеси, яких необхідно дотримуватися. За два місяці виконати такі роботи неможливо.

По-третє, це мобілізаційні заходи ТЦК, які відбувалися як безпосередньо на будівельних майданчиках, так і поблизу них. Пан Калашник обіцяв забезпечити підприємствам-підрядникам статус критично важливих. Однак протягом усього періоду роботи ці обіцянки так і залишилися невиконаними.

Понад сотню працівників мобілізували безпосередньо з об’єктів, де тривало будівництво. Звичайно, це дещо деморалізує інших працівників. Люди не хочуть виходити на роботу. Багато хто відмовляється працювати або залишає будівельні майданчики, щоб уникнути ризику мобілізації.

По-четверте, це постійні повітряні тривоги. Під час них військові категорично забороняють перебувати на об’єктах і виводять працівників за межі території.

Бували випадки, коли протягом доби ми мали можливість працювати не більше однієї години. На різних об’єктах ситуація відрізняється. Наприклад, у Вишгороді, на об’єкті "Полімерна", повітряні тривоги трапляються частіше, ніж на інших об’єктах. Це пов’язано з тим, що саме з того напрямку летять російські безпілотники. Тому ці об’єкти є одними з найбільш критичних. Люди можуть працювати лише одну-дві години на добу. Водночас прошу врахувати, що оплату за використання техніки та працю робітників доводиться здійснювати за повний робочий день, незалежно від того, скільки годин фактично тривали роботи. Це прямі збитки для субпідрядних організацій і, відповідно, для нас також.

– Фотографії вашого помешкання та офісу, а також інформація про те, що значна частина нерухомості й автопарку оформлена на вашу 73-річну матір, викликали широкий суспільний резонанс. Як ви поясните походження цих статків і чому майно зареєстроване на матір?



– Із 17 так званих елітних автомобілів лише один є легковим – Chevrolet Corvette. На ньому я справді іноді їжджу влітку. Усі інші автомобілі – це вантажівки DAF та напівпричепи до них, які використовуються для доставки металопрокату клієнтам, зокрема й на об’єкти ПС-110.

Це звичайні фури, які використовуються не для перевезення картоплі чи морозива, а для транспортування металопродукції. Вони безпосередньо пов’язані з діяльністю нашої компанії. Це вантажні автомобілі, які постійно перебувають у роботі. З усіх 17 автомобілів спортивний лише один.

Що стосується того, чому майно оформлене на мою матір, то мама для мене – найближча людина. Це людина, яка мене народила, виховала і завдяки якій я маю все, що маю сьогодні. Усього, що я заробив, я досяг завдяки своїй мамі.

Звичайно, я міг оформити це майно на себе. Але вважаю цілком обґрунтованим те, що моя мама володіє власністю, яку я заробив. Скажімо так, я ж теж належу їй як син.

Щодо ремонту. Він був зроблений 15–16 років тому. На той момент він був актуальним. Якби я робив його сьогодні, напевно, він виглядав би дещо інакше. Але переробляти його не бачу жодного сенсу. Гостей до себе я не запрошую. Мені в цьому інтер’єрі комфортно, він мене цілком влаштовує. І він не має жодного стосунку до моєї співпраці з державними та бюджетними структурами.

Я бачив у музеях Лувру інсталяції у вигляді фекалій. Комусь це подобається, хтось вважає це естетичним. На мій погляд, це вульгарність і несмак. Тому смаки в усіх різні. У мене вони такі.

Підприємець шиє костюми на замовлення та дотримується правил ділового етикету

– Звідки у вашому офісі з’явився живий крокодил?

– Чомусь у громадськості не виникає запитань щодо померанських шпіців і мальтіпу, яких дівчата купують за три тисячі доларів, адже саме стільки вони коштують. А ось крокодил за 2500 доларів викликав величезний суспільний резонанс. Мені складно це пояснити. Можливо, тому, що це досить незвичайна тварина. Саме через це я його й придбав.

Мені подобаються незвичайні тварини. До цього в мене ще три роки жила мавпочка. За ті самі гроші я міг купити померанського шпіца. Крокодил коштував 2500 доларів. Ми придбали його в Одесі. На той момент він був дуже хворий, його життя перебувало під загрозою. Його там не годували, ніхто не чистив воду. Я знайшов оголошення про його продаж на OLX. Не знаю, чи збереглося воно досі, але все, що я розповідаю, відповідає дійсності.

– Як ви сприйняли реакцію українського суспільства на екстравагантність ваших костюмів та загалом стилю одягу?

– Мій стиль одягу на всі 100% відповідає діловому етикету. Усі костюми я шию на замовлення, так само, як і взуття. Я вважаю, що зовнішній вигляд людини на роботі має відповідати діловому середовищу. Приходити на роботу в спортивному костюмі чи светрі для мене неприйнятно. У вихідні я ношу повсякденний одяг у стилі casual або спортивний. Чому це викликало таку хвилю обурення? Думаю, людей, можливо, обурила демонстрація високого рівня доходів. Це пов’язали з проблемами захисту критичної енергетичної інфраструктури.

Хоча всі ці костюми були придбані ще до того, як я почав співпрацювати з державою. Водночас я не думаю, що справжня причина полягала саме в цьому. Аналогічна хвиля інформаційного ажіотажу виникла, коли я записав звернення в чорному светрі. Було також відео із засідання ТСК, куди я прийшов в одязі в стилі мілітарі. І це теж викликало хвилю обурення. Мовляв, яке право він мав одягати речі, стилізовані під військову форму? Що б я не вдягнув, навіть шорти в спортзалі, – усе погано. Одяг у стилі мілітарі – погано. Чорний светр – погано. Тобто справа зовсім не в тому, що саме я вдягнув. Усе залежить від того, під яким кутом цю інформацію подають у засобах масової інформації.