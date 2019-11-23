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В МИУ заявили о хорошей динамике развития украинской авиации

Новости » Политика     23.11.2019 - 11:09
В МИУ заявили о хорошей динамике развития украинской авиации
Фото: Владислав Криклий (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Криклия, аэропорт "Львов" за год нарастил пассажиропоток на 25%

Украина демонстрирует хорошую динамику развития авиации среди стран Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

По его словам, аэропорт Львов за год нарастил пассажиропоток на 25%.

В МИУ заявили о хорошей динамике развития украинской авиации

"Аэропорт "Львов" за этот год принял уже 2 млн пассажиров, только год назад было менее 1,6 млн пассажиров. Рост за год составил более 25%. Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы", - написал глава МИУ.

Напомним, ранее в ноябре правительства Украины и Катара подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о воздушном сообщении, которое позволит либерализовать условия осуществления регулярных воздушных перевозок.

Тогда Криклий отмечал, что подписание протокола позволит расширить доступ авиапредприятий обеих стран к рынку авиаперевозок, устранит ограничения по количеству выполняемых рейсов, типов воздушных судов, а также пунктов назначения на территориях обеих стран.

Как писало РБК-Украина, в Украине планируют открыть представительство одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus.

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Новости Украины МИУавиацияВладислав Криклий
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