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У МІУ заявили про хорошу динаміку розвитку української авіації

Новини » Політика     23.11.2019 - 11:09
У МІУ заявили про хорошу динаміку розвитку української авіації
Фото: Владислав Криклій (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Криклія, аеропорт "Львів" за рік наростив пасажиропотік на 25%

Україна демонструє хорошу динаміку розвитку авіації серед країн Європи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра інфраструктури України Владислава Криклія.

За його словами, аеропорт Львів за рік наростив пасажиропотік на 25%.

У МІУ заявили про хорошу динаміку розвитку української авіації

"Аеропорт "Львів" за цей рік прийняв вже 2 млн пасажирів, лише рік тому було трохи менше 1,6 млн пасажирів. Ріст за рік склав понад 25%. Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи", - написав глава МІУ.

Нагадаємо, раніше у листопаді уряди України і Катару підписали протокол про внесення змін і доповнень до угоди про повітряне сполучення, що дозволить лібералізувати умови здійснення регулярних повітряних перевезень.

Тоді Криклій зазначав, що підписання протоколу дозволить розширити доступ авіапідприємств обох країн до ринку авіаперевезень, усуне обмеження щодо кількості виконуваних рейсів, типів повітряних суден, а також пунктів призначення на територіях обох країн.

Як писало РБК-Україна, в Україні планують відкрити представництво однієї з найбільших авіабудівних компаній у світі Airbus.

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Новини України МІУавиацияВладислав Криклій
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