МИУ разрабатывает безопасный морской коридор для плавания судов
Завершается проведение работ по определению морского коридора для безопасного плавания судов на фоне незаконной блокировки черноморских портов Россией для проведения боевых учений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.
"По поручению Министерства инфраструктуры Украины Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин для уточнения характера и структуры рельефа дна в Северо-западной части Черного моря. Они будут выполняться до 14 февраля 2022 включительно", - говорится в сообщении.
О результатах работ будет немедленно объявлено в прибрежных предупреждениях. Также в сообщениях мореплавателям будет опубликован корректурный файл для бумажных и электронных навигационных карт.
Глава министерства Александр Кубраков подчеркнул, что основной задачей ведомства в ситуации грубого нарушения РФ норм международного права является предупреждение рисков, защита критической инфраструктуры и обеспечение полноценного выполнения Украиной ее торговых обязательств.
"Мы делаем все, чтобы не допустить какие-либо попытки блокирования украинской логистики морем или небом. Именно экономическая и социальная стабильность в стране является лучшим инструментом противодействия информационной войне, в частности, сеянию паники", - рассказывает Кубраков.
В настоящее время, из-за опасности плавания на подходах к морским портам Одесского залива, торговым судам рекомендуется использовать морской коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений России и юго-восточным краем Днестровской банки.
По результатам гидрографических работ 2017 года на национальных морских навигационных картах Украины №3201 и №3407 указано, что глубины в этом районе составляют от 15 до 22 метров.
Для судов, направляющихся в порты Одесского залива, рекомендуется соблюдать изобаты глубин 20 метров, указанные на действующих навигационных картах.