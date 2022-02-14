МІУ розробляє безпечний морський коридор для плавання суден
Завершується проведення робіт щодо визначення морського коридору для безпечного плавання суден на фоні незаконного блокування чорноморських портів Росією для проведення бойових навчань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.
"За дорученням Міністерства інфраструктури України Держгідрографія проводить позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря. Вони будуть виконуватись до 14 лютого 2022 року включно", – йдеться у повідомленні.
Про результати робіт буде негайно оголошено в прибережних попередженнях. Також в повідомленнях мореплавцям буде опубліковано коректурний файл для паперових та електронних навігаційних карт.
Голова міністерства Олександр Кубраков наголосив, що основним завданням відомства у ситуації грубого порушення РФ норм міжнародного права є попередження ризиків, захист критичної інфраструктури та забезпечення повноцінного виконання Україною її торговельних зобов’язань.
"Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки", - розповідає Кубраков.
Наразі, через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки, торговельним суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки, що між західною межею району навчань Росії та південно-східним краєм Дністровської банки.
За результатами гідрографічних робіт 2017 року на національних морських навігаційних картах України № 3201 та № 3407 вказано, що глибини у цьому районі становлять від 15 до 22 метрів.
Для суден, які прямують до портів Одеської затоки, рекомендовано дотримуватись ізобати глибин 20 метрів, яка вказана на чинних навігаційних картах.