МИУ призвали доработать проект изменений в порядок регистрации линий заграничного плавания

Проект приказа Министерства инфраструктуры "О внесении изменений в Инструкцию о порядке регистрации линий заграничного плавания" не может быть принят в текущей редакции, ведь он может привести к потере Украиной отдельных направлений плавания и уничтожению линейного судоходства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) к министру инфраструктуры Александру Кубракову.

"Изменения, предусмотренные проектом приказа, уничтожают линейное судоходство, поскольку регистрация линий согласно новой инструкции делает невозможным дальнейшее использование линейного судоходства. Следствием соответствующих искусственных препятствий для функционирования системы линий зарубежного плавания может стать потеря Украиной отдельных направлений плавания и падением конкурентоспособности", - в ICC Ukraine.

В Комитете отметили, что изменения в Инструкции необоснованны и неоднозначны для трактовки (в частности, положения о замене судна-субститута, нового формата отчетности, регистрации линии и других норм). Как следствие, при практической реализации будут созданы многочисленные дополнительные препятствия для бизнеса, исключающие регистрацию линий заграничного плавания.

В ICC Ukraine предоставили МИУ свои предложения по доработке проекта. Среди предложений - не ограничивать десятью календарными днями срок захода судна в порт, и предусмотреть возможность привлечения судовладельцем для работы на линии заграничного плавания судна-субституты такого же типа, как линейные суда. Кроме того, неуместно требование указывать последовательность захода в порты. А увеличение срока с одного месяца до одного квартала полностью делает невозможным составление линейных расписаний, со всеми соответствующими негативными последствиями.

"Проект пока не отвечает требованиям Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" (далее - Закон), ведь анализ регуляторного воздействия (АРВ) по состоянию на сегодняшний день на сайте МИУ в установленном Законом порядке не размещен. Также он создает препятствия для развития хозяйственной деятельности в сфере грузовых перевозок морским транспортом", - подчеркнули в ICC Ukraine.

В Комитете убеждены, что в текущей ситуации власти должны проводить государственную политику, которая будет направлена ​​на улучшение экономической ситуации в стране, а не наносить ущерб ведущим отраслям в т.ч. экспортоориентированным и экономике Украины путем создания угроз дальнейшего функционирования судоходных линий в Украине.

"Уничтожение же судоходных линий усугубит ситуацию с обеспечением флота для украинского экспорта по основным номенклатурам грузов и приведет к катастрофическим последствиям для экономики Украины. Поэтому ИСС Ukraine обратился с официальным письмом в Министерство инфраструктуры с просьбой воздержаться от принятия Проекта приказа в текущей редакции", - резюмировали в ICC Ukraine.