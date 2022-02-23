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МІУ закликали доопрацювати проект змін до порядку реєстрації ліній закордонного плавання

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Київ, Середа 23 лютого 2022 12:01
МІУ закликали доопрацювати проект змін до порядку реєстрації ліній закордонного плавання Фото: міністерство інфраструктури України (mtu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Проект наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання" не може бути прийнятий у поточній редакції, адже він може призвести до втрати Україною окремих напрямків плавання та знищення лінійного судноплавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) до міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Зміни, що передбачені проєктом наказу, знищують лінійне судноплавство, оскільки реєстрація ліній згідно з новою інструкцією унеможливлює подальше використання лінійного судноплавства. Наслідком відповідних штучних перешкод для функціонування системи ліній закордонного плавання, може стати втрата Україною окремих напрямків плавання та падінням конкурентоспроможності", - наголошують у ICC Ukraine.

У Комітеті зазначили, що зміни до Інструкції є необґрунтованими і неоднозначними для трактування (зокрема, положення щодо заміни судна-субституту, нового формату звітності, реєстрації лінії та інших норм). Як наслідок, при практичній реалізації будуть створені численні додаткові перешкоди для бізнесу, що унеможливлюють реєстрацію ліній закордонного плавання.

У ICC Ukraine надали МІУ свої пропозиції щодо доопрацювання проєкту. Серед пропозицій - не обмежувати десятьма календарними днями строк заходження судна до порту, та передбачити можливість щодо залучення судновласником для роботи на лінії закордонного плавання судна-субститути такого самого типу, як лінійні судна. Крім того, недоречною є вимога вказувати послідовність заходження до портів. А збільшення терміну з одного місяця до одного кварталу повністю унеможливлює складання лінійних розкладів, з усіма відповідними негативними наслідками.

"Проект наразі не відповідає вимогам Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон), адже аналіз регуляторного впливу (АРВ) станом на сьогодні на сайті МІУ у встановленому Законом порядку не розміщено. Також він створює перешкоди для розвитку господарської діяльності у сфері вантажних перевезень морським транспортом", - підкреслили у ICC Ukraine.

У Комітеті переконані, що у поточній ситуації влада має проводити державницьку політику, яка буде направлена на покращення економічної ситуації в країні, а не наносити збиток провідним галузям в т.ч. експортоорієнтованим, та економіці України шляхом створення загроз щодо подальшого функціонування судноплавних ліній в Україні.

"Знищення ж судноплавних ліній погіршить ситуацію із забезпеченням флоту для українського експорту за основними номенклатурами вантажів та призведе до катастрофічних наслідків для економіки України. Тому ІСС Ukraine звернувся з офіційним листом до Міністерства інфраструктури з проханням утриматись від прийняття Проекту наказу в поточній редакції", - резюмували у ICC Ukraine.

Раніше галузеві експерти застерігали, що проєкт наказу МІУ щодо лінійного судноплавства, загрожує країні втратою частини ліній, падінням експорту та обваленням курсу гривні.

А екс-міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що ініціатива МІУ - це свідчення того, що відомство множить бюрократичні процедури замість того, щоб розвивати морську галузь України.

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