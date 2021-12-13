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МИУ объявило конкурс на строительство первого участка Киевской окружной

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 15:35
МИУ объявило конкурс на строительство первого участка Киевской окружной Фото: МИУ объявило конкурс на строительство первого участка Киевской окружной (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство инфраструктуры Украины объявило международный тендер на строительство первого 18-километрового участка Киевской обходной дороги, которую планируют возвести в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Конкурсный отбор планируется провести в три этапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИУ.

Первый отрезок КОД будет начинаться от трассы М-07 "Киев - Ковель - Ягодин" до М-06 "Киев - Чоп". Это будет автомобильная дорога I категории, в состав которой войдут 2 моста, 6 путепроводов и 1 эстакада.

Порядок подачи документов на конкурс осуществляется через площадку Playtender, применяемую на проектах ЕИБ, ЕБРР и Всемирного банка. Площадка сертифицирована в системе ProZorro, что упростит выход на украинский рынок международных игроков, которые имеют опыт воплощения аналогичных по масштабу проектов и могут привлечь дополнительное долгосрочное финансирование для строительства.

"По результатам эксперимента Укравтодор и Министерство инфраструктуры будут инициировать усовершенствование существующего инструментария системы ProZorro. На этом этапе была достигнута договоренность между заказчиком работ и системой ProZorro по обмену информацией о ходе закупок. Следующий шаг к интеграции - автоматизация обмена информацией с системой ProZorro", - говорится в сообщении министерства.

Отметим, новая объездная дорога Киева объединит все международные трассы, которые сейчас транзитом проходят через город. Она будет состоять из 7 участков и большого мостового перехода к югу от столицы.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года - сделать 24 тыс. км.

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