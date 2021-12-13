МІУ оголосило конкурс на будівництво першої ділянки Київської окружної

Міністерство інфраструктури України оголосило міжнародний тендер на будівництво першої 18-кілометрової ділянки Київської обхідної дороги, яку планують звести в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Конкурсний відбір планують провести в три етапи

Перший відрізок КОД починатиметься від траси М-07 "Київ - Ковель - Ягодин" до М-06 "Київ - Чоп". Це буде автомобільна дорога І категорії, до складу якої увійдуть 2 мости, 6 шляхопроводів та 1 естакада.

Порядок подачі документів на конкурс здійснюється через майданчик “Playtender”, який застосовуються на проєктах ЄІБ, ЄБРР та Світового банку. Майданчик є сертифікованим у системі ProZorro, що спростить вихід на український ринок міжнародних гравців, які мають досвід втілення аналогічних за масштабом проєктів та можуть залучити додаткове довгострокове фінансування для будівництва.

"За результатами експерименту Укравтодор та Міністерство інфраструктури ініціюватиме вдосконалення наявного інструментарію системи ProZorro. На цьому етапі була досягнута домовленість між замовником робіт та системою ProZorro щодо обміну інформацією про хід закупівель. Наступний крок до інтеграції – автоматизація обміну інформацією з системою ProZorro”, - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначимо, новозбудована об'їзна дорога Києва об’єднає усі міжнародні траси, які зараз транзитом проходять через місто. Вона складатиметься з 7 ділянок та великого мостового переходу південніше столиці.