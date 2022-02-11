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МИУ начинает строительство международных автомобильных пунктов пропуска

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 11:04
МИУ начинает строительство международных автомобильных пунктов пропуска Фото: МИУ начинает строительство международных автомобильных пунктов пропуска (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство инфраструктуры Украины получило полномочия по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных пунктов пропуска через государственную границу. Соответствующее решение было принято правительством на заседании 9 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИУ.

Масштабная модернизация пограничной инфраструктуры стартует в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Решение включает в президентский проект “Большая стройка” пограничную инфраструктуру, а именно международные автомобильные пункты пропуска. В частности, "Ягодин - Дорогуск", "Ужгород - Вишне-Немецкое" и "Чоп - Захонь", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Модернизация и развитие МАПП "Ягодин - Дорогуск" является флагманским проектом. Именно через него осуществляется 40% всех автомобильных грузоперевозок в Украине.

По словам министра, модернизация пунктов пропуска, повышение их пропускной способности - часть обязательств Украины в рамках договоренностей с нашими западными соседями, в частности, Польшей.

"У нашей команды есть соответствующий управленческий опыт для того, чтобы наладить процессы модернизации автомобильных пунктов пропуска, создать комфортное пространство для пользователей и, наконец, решить критическую проблему с очередями на украинской границе", - отметил Кубраков.

Всего на сегодняшний день в Украине функционируют 100 пунктов пропуска для автомобильного сообщения, включая международные, межгосударственные и местные. Из 74 международных и межгосударственных КПП необорудованными (недостроенными) остаются 33. Еще 20 пунктов пропуска были построены в советское время и давно не отвечают современным требованиям.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы по всей Украине уже обновили 14 тысяч километров дорог, или 40% основной сети.

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