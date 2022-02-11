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МІУ розпочинає будівництво міжнародних автомобільних пунктів пропуску

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 11:04
МІУ розпочинає будівництво міжнародних автомобільних пунктів пропуску Фото: МІУ розпочинає будівництво міжнародних автомобільних пунктів пропуску (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство інфраструктури України отримало повноваження щодо будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних пунктів пропуску через державний кордон. Відповідне рішення було ухвалено Урядом на засіданні 9 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу МІУ.

"Рішення долучає до президентського проекту "Велике будівництво" прикордонну інфраструктуру, а саме міжнародні автомобільні пункти пропуску. Зокрема "Ягодин - Дорогуськ", "Ужгород - Вишнє-Нємецьке" та "Чоп - Захонь", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Модернізація та розбудова МАПП "Ягодин - Дорогуськ" є флагманським проектом. Саме через нього здійснюється 40% усіх автомобільних вантажних перевезень в Україні.

За словами міністра, модернізація пунктів пропуску, підвищення їх пропускної спроможності - частина зобов’язань України у рамках домовленостей з нашими західними сусідами, зокрема Польщею.

"У нашої команди є відповідний управлінський досвід для того, щоб налагодити процеси модернізації автомобільних пунктів пропуску, створити комфортний простір для користувачів та нарешті розв’язати критичну проблему з чергами на українському кордоні", - зазначив Кубраков.

Загалом на сьогодні в Україні функціонують 100 пунктів пропуску для автомобільного сполучення, включаючи міжнародні, міждержавні та місцеві. З 74 міжнародних та міждержавних КПП необлаштованими (непобудованими) залишаються 33. Ще 20 пунктів пропуску були побудовані за радянських часів та давно не відповідають сучасним вимогам.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми по всій Україні вже оновили 14 тисяч кілометрів доріг, або 40% основної мережі.

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