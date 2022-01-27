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МИУ договаривается во Франции о совместных проектах для УЗ, дорог и авиации

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Киев, Четверг 27 января 2022 10:29
МИУ договаривается во Франции о совместных проектах для УЗ, дорог и авиации Фото: МИУ договаривается во Франции о совместных проектах (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Команда правительства и Офиса президента работает в Париже над общими проектами для железной дороги, дорожной сети и авиации, которые реализуются в Украине, в том числе в рамках программы президента "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"На встрече с министром экономики, финансов и реконструкции Франции Бруно Ле Мером поднимали вопросы привлечения французских инвестиций и реализацию совместных проектов, которые обеспечат лучшую интеграцию Украины в европейскую транспортную сеть, логистику и экономику в целом", - рассказал Кубраков.

Приоритетным для Мининфраструктуры он назвал обновление парка грузовых электрических локомотивов для "Укрзализныци", участие французских строительных компаний в проектах концессии дорог и формирование флота для Национального авиаперевозчика.

"Мы видим готовность наших французских коллег строить стратегические партнерские проекты, которые предполагают не просто закупку товаров или услуг, а также долгосрочное льготное финансирование, промышленное сотрудничество и высокий процент локализации производства", - добавил министр.

Среди тем, которые украинская делегация обсуждает с французской стороной, первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, в частности, сотрудничество национального авиаперевозчика с Airbus в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании, поставки 130 локомотивов производства компании "Альстом" для "Укрзализныци» и переоборудование пассажирских самолетов Airbus в грузовые на базе ГП "Антонов".

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко назвал стартом создания украинского национального авиаперевозчика подписание меморандума между МИУ и Airbus.

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