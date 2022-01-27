МИУ договаривается во Франции о совместных проектах для УЗ, дорог и авиации

Команда правительства и Офиса президента работает в Париже над общими проектами для железной дороги, дорожной сети и авиации, которые реализуются в Украине, в том числе в рамках программы президента "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"На встрече с министром экономики, финансов и реконструкции Франции Бруно Ле Мером поднимали вопросы привлечения французских инвестиций и реализацию совместных проектов, которые обеспечат лучшую интеграцию Украины в европейскую транспортную сеть, логистику и экономику в целом", - рассказал Кубраков.

Приоритетным для Мининфраструктуры он назвал обновление парка грузовых электрических локомотивов для "Укрзализныци", участие французских строительных компаний в проектах концессии дорог и формирование флота для Национального авиаперевозчика.

"Мы видим готовность наших французских коллег строить стратегические партнерские проекты, которые предполагают не просто закупку товаров или услуг, а также долгосрочное льготное финансирование, промышленное сотрудничество и высокий процент локализации производства", - добавил министр.

Среди тем, которые украинская делегация обсуждает с французской стороной, первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко отметила, в частности, сотрудничество национального авиаперевозчика с Airbus в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании, поставки 130 локомотивов производства компании "Альстом" для "Укрзализныци» и переоборудование пассажирских самолетов Airbus в грузовые на базе ГП "Антонов".