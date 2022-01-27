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МІУ домовляється у Франції про спільні проекти для УЗ, доріг та авіації

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Київ, Четвер 27 січня 2022 10:29
МІУ домовляється у Франції про спільні проекти для УЗ, доріг та авіації Фото: МІУ домовляється у Франції про спільні проекти (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Команда уряду та Офісу президента працює у Парижі над спільними проектами для залізниці, дорожньої мережі та авіації, які реалізуються в Україні в тому числі у межах програми президента "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву в Facebook міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"На зустрічі з міністром економіки, фінансів та реконструкції Франції Бруно Ле Мером підіймали питання залучення французьких інвестицій та реалізацію спільних проектів, які забезпечать кращу інтеграцію України до європейської транспортної мережі, логістики та економіки в цілому", - розповів Кубраков.

Пріоритетними для Мінінфраструктури він назвав оновлення парку вантажних електричних локомотивів для "Укрзалізниці", участь французьких будівельних компаній в проектах концесії доріг та формування флоту для Національного авіаперевізника.

"Ми бачимо готовність наших французьких колег будувати стратегічні партнерські проекти, які передбачають не просто закупівлю товарів чи послуг, а також довгострокове пільгове фінансування, промислову співпрацю та високий відсоток локалізації виробництва", - додав міністр.

Серед тем, які українська делегація обговорює з французькою стороною, перша віцепрем'єр-міністр міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, зокрема, співпрацю національного авіаперевізника з Airbus в рамках підписаного Меморандуму про взаєморозуміння, постачання 130 локомотивів виробництва компанії "Альстом" для "Укрзалізниці" та переобладнання пасажирських літаків Airbus у вантажні на базі ДП "Антонов".

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко назвав стартом створення українського національного авіаперевізника підписання меморандуму між МІУ та Airbus.

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