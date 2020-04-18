Митрополит Онуфрий не заболел коронавирусом, - Климент

Фото: Онуфрий (president.gov.ua)

Ранее появилась информация, что у митрополита выявили коронавирус

В Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявляют, что митрополит Онуфрий здоров и не заразился коронавирусом. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что митрополиты Онуфрий и Антоний госпитализированы под чужими именами с коронавирусом. При этом отмечалось, что Онуфрий не будет проводить пасхальную литургию.

"Такой информации нет. Я говорю, Митрополит чувствует себя прекрасно и готовится к совершению божественной пасхальной службы", - сообщил владыка Климент.

На информацию о том, что Онуфрий и Антоний инфицированы коронавирусом, отреагировали также в пресс-службе УПЦ МП.

"Митрополиты Онуфрий и Антоний здоровы и готовятся к Пасхальному богослужению. Предстоятель Украинской Православной Церкви (Московского патриархата, - ред.) Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершит Пасхальное богослужение в домовом храме, в своей резиденции. Такое решение было принято во избежание скопления множества верующих, которые каждый год хотят попасть на Пасхальную Литургию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Онуфрий готовится к литургии, а митрополит Антоний находится в Киево-Печерской лавре. По данным УПЦ МП, они оба здоровы.

Напомним, ранее в УПЦ МП призвали прихожан забрать благодатный огонь, несмотря на карантин. Раздача огня будет проводиться в Свято-Воскресенском храме.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве за 17 апреля подтвердили 65 новых заражений, около половины из которых (26) в Киево-Печерской Лавре. Всего в столице коронавирус выявлен у 770 человек.