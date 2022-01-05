Опубліковано "вимоги" мітингувальників до влади в Казахстані. В списку й Україна
Казахські протестувальники висунули нові вимоги до влади країни. Тепер вони вимагають не зниження ціни на газ, а відставки всієї верхівки Казахстану та проведення політичної реформи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Протести Казахстан".
Чого хочуть протестувальники від влади Казахстану:
- Негайне звільнення всіх політичних в'язнів.
- Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту.
- Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті.
- Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів.
- Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів.
- Засудження військової агресії РФ проти України та анексії Криму.
- Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.
До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.
Оновлено.
Пізніше публікація з вимогами протестувальників зникла з цього Telegram-каналу. Проте ці вимоги вже встигли розлетітися іншими Telegram-каналами, які висвітлюють події в Казахстані.
Хто саме висунув ці вимоги, поки невідомо. Перевірити правдивість цієї інформації наразі також не має можливості, оскільки в Казахстані відключили зв'язок та інтернет.
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