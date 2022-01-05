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Опубліковано "вимоги" мітингувальників до влади в Казахстані. В списку й Україна

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 15:00
Опубліковано "вимоги" мітингувальників до влади в Казахстані. В списку й Україна Фото: протестувальники висунули вимоги владі Казахстану (primeminister.kz)
Автор: Дмитро Левицький

Казахські протестувальники висунули нові вимоги до влади країни. Тепер вони вимагають не зниження ціни на газ, а відставки всієї верхівки Казахстану та проведення політичної реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Протести Казахстан".

Чого хочуть протестувальники від влади Казахстану:

  1. Негайне звільнення всіх політичних в'язнів.
  2. Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту.
  3. Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті.
  4. Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів.
  5. Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів.
  6. Засудження військової агресії РФ проти України та анексії Криму.
  7. Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.

Опубліковано &quot;вимоги&quot; мітингувальників до влади в Казахстані. В списку й УкраїнаОпубліковано &quot;вимоги&quot; мітингувальників до влади в Казахстані. В списку й Україна

До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.

Оновлено.

Пізніше публікація з вимогами протестувальників зникла з цього Telegram-каналу. Проте ці вимоги вже встигли розлетітися іншими Telegram-каналами, які висвітлюють події в Казахстані.

Хто саме висунув ці вимоги, поки невідомо. Перевірити правдивість цієї інформації наразі також не має можливості, оскільки в Казахстані відключили зв'язок та інтернет.

Більше про те, що зараз відбувається у Казахстані, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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