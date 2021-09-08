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Митингующие пытались прорваться в здание верховного суда Бразилии

Автор: Артур Родивилов

Полиция столичного Федерального округа Бразилии предотвратила реальных попыток проникновения в здание Федерального верховного суд. Протестующие прибегали к штурму как минимум семь раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Как отмечает издание, его собеседники описывали ситуацию "почти как трагическую", указав на то, что наблюдение за строениями судебного ведомства на площади Трех властей и в ее окрестностях продолжается.

Двое нарушителей пытались перелезть через ограждение вокруг здания суда, подробности других инцидентов не приводятся. В начале манифестаций полиция была вынуждена применить против нарушителей слезоточивый газ.

Массовые манифестации сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару прошли в крупных городах во вторник, когда в стране отмечается национальный праздник - День независимости. Основные проправительственные акции, в которых глава государства принял личное участие, состоялись в столице страны - городе Бразилиа - и крупнейшем мегаполисе - Сан-Паулу.

По данным сан-паульских властей, на митинг за Болсонару вышли 125 тыс. человек при том, что организаторы ранее анонсировали появление 2-3 млн манифестантов. По неофициальным оценкам столичных правоохранителей, на проправительственную манифестацию в центре Бразилиа собрались не менее 400 тыс. человек.

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Бразилия