ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Митингующие пытались прорваться в здание верховного суда Бразилии

Новина українською →
Бразилия, Среда 08 сентября 2021 06:41
Митингующие пытались прорваться в здание верховного суда Бразилии Фото: в Бразилии прошли масштабные митинги (1.folha.uol.com.br)
Автор: Артур Родивилов

Полиция столичного Федерального округа Бразилии предотвратила реальных попыток проникновения в здание Федерального верховного суд. Протестующие прибегали к штурму как минимум семь раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Как отмечает издание, его собеседники описывали ситуацию "почти как трагическую", указав на то, что наблюдение за строениями судебного ведомства на площади Трех властей и в ее окрестностях продолжается.

Двое нарушителей пытались перелезть через ограждение вокруг здания суда, подробности других инцидентов не приводятся. В начале манифестаций полиция была вынуждена применить против нарушителей слезоточивый газ.

Массовые манифестации сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару прошли в крупных городах во вторник, когда в стране отмечается национальный праздник - День независимости. Основные проправительственные акции, в которых глава государства принял личное участие, состоялись в столице страны - городе Бразилиа - и крупнейшем мегаполисе - Сан-Паулу.

По данным сан-паульских властей, на митинг за Болсонару вышли 125 тыс. человек при том, что организаторы ранее анонсировали появление 2-3 млн манифестантов. По неофициальным оценкам столичных правоохранителей, на проправительственную манифестацию в центре Бразилиа собрались не менее 400 тыс. человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия
NEWS
Пожар в общежитии Уманского университета: пострадали шестеро несовершеннолетних
Пожар в общежитии Уманского университета: пострадали шестеро несовершеннолетних
DAILY
Конец каникул. Как прошел первый день Рады и чем она займется дальше
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Конец каникул. Как прошел первый день Рады и чем она займется дальше