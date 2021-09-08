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Мітингувальники намагалися прорватися в будівлю верховного суду Бразилії

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Бразилія, Середа 08 вересня 2021 06:41
Мітингувальники намагалися прорватися в будівлю верховного суду Бразилії Фото: у Бразилії відбулися масштабні мітинги (1.folha.uol.com.br)
Автор: Артур Родивилов

Поліція столичного Федерального округу Бразилії запобігла реальних спроб проникнення в будівлю Федерального верховного суду. Протестувальники вдавалися до штурму як мінімум сім разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Folha de S.Paulo.

Як зазначає видання, його співрозмовники описували ситуацію "майже як трагічну", вказавши на те, що спостереження за будівлями судового відомства на площі Трьох влад і в її околицях триває.

Двоє порушників намагалися перелізти через огорожу навколо будівлі суду, подробиці інших інцидентів не наводяться. На початку маніфестацій поліція була змушена застосувати проти порушників сльозогінний газ.

Масові маніфестації прихильників президента Бразилії Жаіра Болсонару пройшли у великих містах у вівторок, коли в країні відзначається національне свято - День незалежності. Основні проурядові акції, в яких глава держави взяв особисту участь, відбулися в столиці країни - місті Бразиліа - і найбільшому мегаполісі - Сан-Паулу.

За даними сан-паульської влади, на мітинг за Болсонару вийшли 125 тис. осіб при тому, що організатори раніше анонсували появу 2-3 млн маніфестантів. За неофіційними оцінками столичних правоохоронців, на проурядову маніфестацію в центрі Бразиліа зібралися щонайменше 400 тис.осіб.

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