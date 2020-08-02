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На митинге против карантина в Берлине пострадали 18 силовиков

Берлин, Воскресенье 02 августа 2020 11:43
На митинге против карантина в Берлине пострадали 18 силовиков
Фото: полиция Германии (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Трех силовиков из-за полученных повреждений пришлось отправить в больницу

В Берлине (Германия) 1 августа демонстранты устроили акцию против карантина, не соблюдая социальную дистанцию. Во время прекращения демонстрации пострадали 18 сотрудников полиции.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, трех силовиков из-за полученных повреждений пришлось отправить в больницу.

По данным полиции, до 17 тысяч человек прошли шествием по улицам Берлина. Участники демонстрации не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски.

Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном властями митинге, к которому присоединилось еще больше людей. По оценкам полиции, общее количество его участников составило около 20 тысяч человек.

Протестующие требовали отменить все карантинные ограничения. Они призывали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".

Полиция собиралась разогнать митинг из-за нарушений социальной дистанции, но столкнулась с сопротивлением. Вместо того чтобы разойтись, многие из них большими группами оставались в парке поблизости.

Одновременно на улицы под лозунгом "Бабушки против правых" и время от времени выкрикивали в сторону оппонентов: "Нацисты - прочь!".

Напомним, в начале июня в Берлине силовики задержали 93 человека за нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам полиции и нападение на них во время акции в поддержку движения Black Lives Matter.

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