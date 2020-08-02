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На мітингу проти карантину в Берліні постраждали 18 силовиків

Берлін, Неділя 02 серпня 2020 11:43
На мітингу проти карантину в Берліні постраждали 18 силовиків
Фото: поліція Німеччини (flickr)
Автор: Максим Зайченко

Трьох силовиків через отримані ушкодження довелося відправити до лікарні

В Берліні (Німеччина) 1 серпня демонстранти влаштували акцію проти карантину, не дотримуючись соціальної дистанції. Під час припинення демонстрації постраждало 18 співробітників поліції.

Про це повідомляє DW.

Як зазначається, трьох силовиків через отримані ушкодження довелося відправити до лікарні.

За даними поліції, до 17 тисяч осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Учасники демонстрації не дотримувалися дистанції та відмовлялися одягати захисні маски.

Згодом ці демонстранти взяли участь в узгодженому владою мітингу, до якого приєдналося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість його учасників склала близько 20 тисяч осіб.

Протестувальники вимагали скасувати всі карантинні обмеження. Вони закликали до "свободи" і "опору". Також протестуючі скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони".

Поліція збиралася розігнати мітинг через порушення соціальної дистанції, але зіткнулася з опором. Замість того, щоб розійтися, багато з них великими групами залишалися в парку поблизу.

Одночасно на вулиці під гаслом "Бабусі проти правих" і час від часу вигукували в бік опонентів: "Нацисти - геть!".

Нагадаємо, на початку червня в Берліні силовики затримали 93 людини за порушення громадського порядку, опір співробітникам поліції та напад на них під час акції на підтримку руху Black Lives Matter.

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