Тарифи Трампа? БРІКС має намір засудити односторонні мита

За словами двох джерел, у проєкті заяви, підготовленому для зустрічі в Бразилії 6 липня, лідери висловлять "серйозну стурбованість" з приводу односторонніх тарифних і нетарифних заходів.

Крім того, глави урядів засудять запровадження "односторонніх примусових заходів", які суперечать "міжнародному праву". Однак текст підсумкового комюніке ще може змінитися.

Не згадуючи адміністрацію Трампа, країни явно мають на увазі США у зв'язку з односторонніми тарифами Білого дому. Зіткнувшись із каральними зборами, країни, включно із засновником БРІКС Індією, поспішають укласти угоди зі США до 9 липня (крайнього терміну, який Трамп призначив для набуття тарифами чинності).

Водночас небажання безпосередньо кидати виклик Трампу відображає розбіжності всередині блоку, оскільки деякі країни, як-от Індія - ближче до Вашингтона, ніж інші, на тлі побоювань, що БРІКС може стати інструментом Китаю.

Інші позиції БРІКС

Згідно з текстом проєкту, країни БРІКС розходяться в думках з адміністрацією Трампа щодо різних аспектів політики. Зокрема, це стосується і Близького Сходу, з численними посиланнями на війну Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.

За словами чиновників, лідери можуть висловити "серйозну стурбованість" ситуацією на палестинській території, посилаючись на відновлення ізраїльських атак і перешкоджання ввезенню гуманітарної допомоги в Газу.

Також формулювання, що розглядається, включає засудження використання голоду як методу ведення війни (посилання на звинувачення, висунуті проти Ізраїлю, які він відкидає).

Крім того, країни розглядають можливість заклику до повного виведення ізраїльських військ із Гази і висловлюють свою незгоду з насильницьким переміщенням будь-якого палестинського населення зі своєї території.

Як пише Bloomberg, така заява, якщо вона з'явиться в остаточному тексті, коли лідери завершать свій дводенний саміт 7 липня, найімовірніше, стане небажаним втручанням, оскільки прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу готується зустрітися з Трампом у Білому домі того самого дня.

Крім перерахованого вище, очікується, що лідери БРІКС висловлять свою підтримку Паризькій кліматичній угоді - пакту, від якого Трамп в односторонньому порядку відмовився. Водночас, вони закличуть до глобального управління штучним інтелектом для пом'якшення потенційних ризиків.

Видання зазначає, що США лідирують у перегонах за розробку ШІ та протидіють спробам регулювання з боку таких країн, як Європейський союз.