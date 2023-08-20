Місяць без зернової угоди показав, що Україна здатна сама розблокувати порти, - ЦТС

"Вихід РФ із зернової угоди викрив нову реальність: Україна почала займати активну позицію та показала, що може не тільки претендувати на статус морської держави на рівні заяв, а і на рівні конкретних дій. Від нав’язаних нам правил, ми перейшли до встановлення власних, а конкретні військові кроки показали, що розмовляти виключно з позиції сили в Чорному морі Москва більше не зможе", - наголосили експерти Центру.

ЦТС виділяє кілька важливих подій, які сталися протягом місяця. Спершу - військова відповідь і удари по російським кораблям. Поблизу Новоросійська зазнав атаки десантний корабель "Оленегорский горняк", потім - танкер із назвою Sig під прапором росії.

"Такими діями Україна показала, що Чорне море не належить РФ, та маючи на озброєнні підводні дрони вартістю кілька десятків тисяч доларів ми можемо суттєво впливати і на економіку країни-агресора. Адже після атаки на російські судна, вартість страхування для них значно зросла", - наголосили у Центрі.

Друге - широка дипломатична дискусія на предмет нової архітектури безпеки у Чорному морі, до якої доєднались впливові світові політики, зокрема держсекретар США Ентоні Блінкен. Ну а третє - зусилля Міністерства інфраструктури, завдяки яким запрацював новий морський коридор.

"Створення тимчасового коридору для виходу суден із українських портів стало логічним продовженням перших двох кроків. Контейнеровоз JOSEPH SCHULTE вже вийшов з порту Одеса. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що тимчасовий коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації. Але те, що такі судна будуть випускати першочергово, не означає, що іншим суднам буде заборонено вихід. В будь-якому випадку, основне, що вирішувати це - вже нам", - вказують експерти.

Безумовно, залишається багато проблем, наголосили в ЦТС. Основна з них зараз - це необхідність військового захисту портової інфраструктури, яка знаходиться на вістрі ракетних та дронових атак весь цей місяць.

"Але головне - Україна показала, що може бути морською державою і ніякі зовнішні угоди не можуть диктувати нам рішення, які не відповідають нашим геополітичним інтересам", - резюмували в ЦТС.