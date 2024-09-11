Місяць у комі. У Львові лікарі врятували дитину після ускладнень вітрянки

Наприкінці червня мешканка Рівненщини помітила на тілі доньки Мілани, якій був 1 рік і 9 місяців, висипку, яка характерна для вітряної віспи. Діагноз підтвердив місцевий педіатр. Під час огляду дівчинка Мілана почувалася нормально, але через годину її стан різко погіршився, а шкіра посиніла.

Дитину доправили до лікарні у Рівному уже із зупинкою серця. Там лікарям вдалося реанімувати дитину. Тиждень Мілану лікували у відділенні інтенсивної терапії. Після цього дитину у стані медикаментозної коми відправили до львівської дитячої лікарні святого Миколая.

"Наші лікарі вступили у боротьбу за життя малечі. Команда анестезіологів під керівництвом Яреми Безніска продовжували заходи інтенсивної терапії та через зонд живили виснажений організм висококалорійним та білковим харчуванням", - розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Водночас хірурги чистили і лікували глибокі рани на тілі дитини, які місцями сягали вже м'язів та кісток. Це одне із ускладнень вітрянки, яке має назву "флегмона" – гнійне запалення м'яких тканин.

"Вітрянка це передусім вірус, який дуже знижує наш імунітет. І всі мікроби, які живуть на шкірі, під шкірою уже не мають стримуючого фактору, активно розмножуються та проникають через пошкодження. Тобто, наша маленька пацієнтка просто розчесала висипку і в ці маленькі ранки проникли мікроби. Такі запальні процеси можуть дуже швидко поширюватися – усього за кілька годин", - пояснила хірургиня лікарні святого Миколая Лариса Шевченко.

У цій лікарні Мілана пробула у комі близько 3 тижнів. Коли опритомніла, її рани вже були достатньо чистими. Тоді на ушкоджені ділянки хірурги пересадили власну шкіру дитини з лівого стегна.

"Клапті прижилися. Згодом дівчинка почала самостійно їсти та пити. А перші кроки після коми зробила із командою наших фізичних терапевтів", - розповіли медики.

Зараз Мілана вже вдома. У вересні дитині виповниться 2 роки.

Медики рекомендують батькам щеплювати малюків від вітряної віспи. Ця вакцинація здатна вберегти від можливих важких наслідків вітрянки, хоч і не входить до календаря обов’язкових щеплень.